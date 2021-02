Strandtenthouders staan te popelen: "Eindelijk kunnen we ons visitekaartje afgeven"

De verwachting is dat het zaterdag en zondag 15 tot 17 graden wordt. Bij strandpaviljoen Luctor et Emergo aan het strand van Camperduin zijn ze na de sneeuw en gladheid blij met het lenteweer. "Eindelijk loont het weer een beetje om aan het werk te zijn. Dat zorgt voor zo'n positief gevoel", zegt Kevin Bredewout.

Ook Rolf Vooges, onder meer van Vooges Strand in Zandvoort, heeft hoge verwachtingen. "Vorig weekend was iedereen aan het schaatsen, het weekend daarvoor was er storm en sneeuw. Dit weekend wordt het eerste mooie weekend van februari. We kunnen eindelijk ons visitekaartje weer afgeven."