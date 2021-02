Twee mannen moeten cel in vanwege grootschalige phishing

HAARLEM - Twee mannen van 27 en 24 jaar, beiden uit Amsterdam, zijn veroordeeld tot een celstraf voor het oplichten van slachtoffers door phishing. Zij deden zich bij de oplichtingspraktijken voor als bankmedewerkers. Een van de twee mannen moet 1 jaar en 8 maanden de cel in, de ander 1 jaar en 3 maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De verdachten zijn veroordeeld voor oplichting, computervredebreuk en diefstal. De rechtbank vindt dat de mannen de eerste coronagolf hebben misbruikt voor eigen gewin. Ook hebben zij het vertrouwen van klanten in de bank ernstig geschaad. Hierdoor is een celstraf op zijn plaats, vindt de rechtbank. Bij de rechtbank - en bij NH Nieuws - is bekend om welke bank het gaat, maar vooralsnog wil zij de naam anoniem houden.

Daarnaast moeten de verdachten een schadevergoeding betalen aan de bank. Voor de 27-jarige man gaat het om ongeveer 20.000 euro, voor de 24-jarige man om 6.700 euro.

Tijdens eerste coronagolf

De slachtoffers kregen een valse e-mail en kwamen door op een link te klikken terecht op een website die leek op de site van de bank. Daar werd hen gevraagd persoonlijke gegevens in te voeren. Ook werden klanten daarna nog gebeld met de vraag of ze een inlogsessie digitaal konden bevestigen.

Zo kwamen de mannen in de digitale bankomgeving en konden zij geld overmaken naar rekeningnummers van 'katvangers': mensen van wie bankrekeningen worden gebruikt voor illegale doeleinden. Vervolgens werd het geld gepind.

In totaal gaat het om 54 klanten die zijn opgelicht. De gedupeerden komen onder meer uit Heemskerk, IJmuiden, Haarlem en Haarlemmermeer. De politie kwam de verdachten op het spoor door het afluisteren van telefoongesprekken van de 27-jarige man. Ook doorzochten agenten een hotelkamer in Amsterdam waar twee laptops werden aangetroffen. Daarop vond de politie bewijs voor grootschalige phishing-oplichting.