Gemeente sluit onderzoek naar phishing mail af: 'Misbruik gegevens niet te achterhalen'

ALKMAAR - Het onderzoek naar een phishing mail, waardoor gevoelige informatie en gegevens van honderden Alkmaarders tijdelijk onbeveiligd waren, is afgerond. De afwijking in de mailbox kwam eind vorig jaar aan het licht nadat een medewerker op een neplink klikte. De mailbox was daardoor enige tijd toegankelijk en kon worden ingekeken door onbevoegden. Wat er met de gegevens is gebeurd, is volgens de gemeente niet te achterhalen.