Phishing-verdachten maken misbruik van coronacrisis, zeker 200 mensen opgelicht

De politie heeft donderdagavond twee Amsterdammers (24 en 26 jaar oud) in een hotel in Amsterdam-Zuidoost aangehouden op verdenking van grootschalige phishing. De verdachten maakten misbruik van de coronacrisis om mensen op te lichten: zeker tweehonderd personen zijn de dupe geworden.

De zaak kwam aan het licht nadat de ING aangifte had gedaan. Bij de bank waren zeker 22 meldingen binnengekomen van phishing. Vier van deze zaken kwamen uit de regio Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.

Slinkse werkwijze

De verdachten deden zich richting de gedupeerden voor als ING-medewerkers. Willekeurige personen kregen een mail die afkomstig leek van de bank. In het bericht stond dat hun bankpassen moesten worden vervangen. Ook werd hierbij aangegeven dat het in verband met corona niet wenselijk was om hiervoor bij een bankfiliaal langs te gaan.

In de mail was een link ingevoegd die leidde naar een nagemaakte website, waar men alle gegevens kon invoeren. Een inmiddels bekende werkwijze bij digitale fraude. Vervolgens werden de gedupeerden telefonisch benaderd door de verdachten, waarbij zij zich voordeden als bankmedewerker. Zij gaven wederom uitleg over de ‘nieuwe werkwijze’ in verband met corona.

Met hun slinkse werkwijze kregen de oplichters beschikking over inlognamen en wachtwoorden. In totaal zijn er zeker 200 mensen benadeeld in deze zaak, zo schat de recherche in. Bij de politie is een zaak bekend waarin zeker 20.000 euro is buitgemaakt.

Hotelkamer

De aangehouden mannen zijn op heterdaad betrapt in een hotelkamer. Er zijn daar onder andere telefoons en computers in beslag genomen. De politie spreekt van mogelijk belastend materiaal in deze zaak. Ook is er nog een woning in Amsterdam doorzocht: ook hier zijn spullen in beslag genomen voor verder onderzoek.

Met alle informatie die de politie nu heeft, is de hoop dat alle gedupeerden kunnen worden benaderd. De slachtoffers komen uit heel Nederland. Mogelijk worden er nog andere personen binnenkort in deze zaak aangehouden. De nu opgepakte verdachten worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.