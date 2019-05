Werknemers krijgen phishingmails van de baas: "Het is een stiekeme test"

NOORD-HOLLAND - Een mailtje van een onbekende vrijgezel wiens schatrijke vader is overleden en vraagt of je het 'familiefortuin' wil beheren, daar trappen de meesten van ons niet in. Maar een nepfactuur van een 'telecombedrijf' in de werkmail wordt nog regelmatig keurig overgemaakt.

Om ook werknemers bewust te maken van deze zogeheten phishingmails, heeft het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland een test ontwikkeld voor werknemers.

"Er worden nog steeds heel veel mails naar de MKB (midden- en kleinbedrijf) gestuurd met spookfacturen. De bewustwording is te laag. Kleine bedrijven denken vaak dat ze wel overgeslagen zullen worden door internetcriminelen, maar dat is niet zo", vertelt directeur van Ronin-ICT Erik Groot in het NH Radioprogramma Lunchroom.

"Wij gaan bedrijven testen door neppe facturen te sturen. Ook sturen we mails met allerlei linkjes. We rapporteren het als een werknemer de fout ingaat. Het is een stiekeme test om te kijken of de werknemers op de hoogte zijn van de gemene mails die komen", legt Groot uit.

Koelkast met internet

Hij hoopt op deze manier werknemers weerbaarder te maken tegen dit soort mails: "We koppelen steeds meer dingen aan het het internet, zoals een thermostaat of zelfs de koelkast. We worden dus steeds kwetsbaarder. 80 procent van de werknemers heeft er weleens mee te maken gehad. Het is echt een groot probleem", aldus Erik.

Aanmelden voor de test kan gratis op rpcnh.nl