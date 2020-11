Twee Hilversummers veroordeeld voor stelen half miljoen euro met phishing

HILVERSUM - Twee Hilversummers (23) zijn veroordeeld tot celstraffen voor het stelen van bijna een half miljoen euro van meer dan zestig klanten via phishing. Een van de twee mannen moet voor vier jaar de cel in, de ander voor anderhalf jaar.

De twee werden afgelopen februari op heterdaad betrapt in een hotel in Soest. Daar waren ze op een hotelkamer bezig met hun praktijken.

Voor hun aanhouding zouden ze vaker vanuit verschillende hotels hebben toegeslagen. De werkwijze was steeds hetzelfde: rekeninghouders kregen een mailtje dat er dreiging was rondom hun bankrekening. Door op de link in de e-mail te klikken, konden de verdachten de inloggegevens achterhalen. Vervolgens nam één van de verdachten telefonisch contact op met de rekeninghouders en wist hen te overtuigen om het geld over te boeken naar een 'veilige rekening'. In werkelijkheid verdween het geld naar een rekening van een zogenaamde katvanger en werd dit direct opgenomen of omgezet in bitcoins.

De rechtbank neemt het de twee mannen niet alleen kwalijk dat de mannen veel geld hebben gestolen van vaak oudere slachtoffers, maar ook dat hun slachtoffers door hun werkwijze het vertrouwen in online bankieren kwijt zijn en zich onveilig voelen.

De celstraf voor de twee mannen is lager dan de vijf en drie jaar cel die het Openbaar Ministerie eerder tegen de mannen eiste.

Andere phishingzaak

De Hilversummer die vier jaar celstraf heeft gekregen blijkt al eerder in vergelijkbare zaken veroordeeld. Opvallend is dat deze man ook een van de verdachten is in de grootschalige phishingzaak waarbij meerdere Hilversummers vorig jaar meer dan vier miljoen buitmaakten. Die zaak stond gisteren voor de rechter en wordt in februari hervat.