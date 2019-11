Hilversummers maakten bijna half miljoen euro buit door phishing

HILVERSUM - Twee Hilversummers worden er van verdacht 450.000 euro te hebben buitgemaakt door phishing, het via valse e-mails of telefoontjes onderscheppen van bankgegevens. Al met al maakte het tweetal 62 slachtoffers.

Adobe Stock

De twee werden afgelopen februari op heterdaad betrapt in een hotel in Soest. Daar waren ze op een hotelkamer bezig met hun praktijken. De Hilversummers zijn onderdeel van een bende van vijf personen, waar ook een derde Hilversummer bij betrokken is.

Wat is phishing?

Phishing is een manier van oplichting waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van een specifiek bedrijf om zo achter inloggegevens, bankdetails of creditcardgegevens te komen. Als je twijfelt over een mail kan je bij de fraudehelpdesk van de politie de e-mailwijzer bekijken.

De bende stuurde bijna niet van echt te onderscheiden e-mails naar klanten van ING in een poging om wachtwoorden en bankcodes van de klanten te achterhalen. Daar trapten 62 bankklanten in, waardoor de phishers konden inbreken en zonder dat de slachtoffers het doorhadden geld wisten over te maken. Dat geld werd doorgesluisd via zogenoemde geldezels, stromannen van de bende. Vaker veroordeeld De twee Hilversummers stonden gisteren voor de rechter. Ze hielden daar vol een veel kleinere rol te hebben gehad in de fraude dan de officier van justitie beweert. De officier betwijfelt dat, te meer omdat één van de twee al vaker is veroordeeld. De zaak gaat eind mei verder.

