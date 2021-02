IJmond NL V Achter de schermen bij de bouw van de nieuwe GVB-pont: "Een plaatje!"

VELSEN - De gemeente Velsen heeft straks de primeur: de eerste elektrische pont van het GVB gaat varen tussen IJmuiden en Velsen-Noord. En het is niet zomaar een elektrische boot, zegt projectleider Willem Winkelman van Holland Shipyards, waar ze in maart 2020 met de bouw zijn begonnen. "We hebben nog veel werk te doen, maar het wordt straks een plaatje. Mensen die er gebruik van gaan maken voor woon-werkverkeer, stappen met plezier aan boord. Zeker weten."

Het GVB hoopt dat de pont aan het einde van dit jaar klaar is. Bij de bouwers van Holland Shipyards doen ze er alles aan dat voor elkaar te krijgen. "We liggen op schema", zegt Winkelman. De scheepsbouwer bouwt in opdracht van het GVB vijf volledig elektrisch aangedreven ponten, die op het Noordzeekanaal en het IJ zullen worden ingezet. Maar de eerste is dus voor Velsen. Daar is het schip het hardst nodig.

Quote "Deze verbinding moet gewoon altijd werken" Astrijd van den Haak, IJmond Bereikbaar

De veerponten zijn namelijk negentig jaar oud en dringend aan vervanging toe. De afgelopen jaren werd de pont meerdere keren uit de vaart genomen vanwege een noodzakelijke reparatie. Die nam een enkele keer veel tijd in beslag omdat het defecte onderdeel niet meer gemaakt wordt. "Dat heb je met die oude schepen", zegt Astrid van den Haak van IJmond Bereikbaar, een organisatie die zich inzet voor de bereikbaarheid van de IJmond. "Maar gelukkig krijgen we nu een splinternieuwe boot. Daar zijn we ontzettend blij mee."

De huidige pont over het Noordzeekanaal in de jaren '30 - Noordhollands Archief

Het grote aantal mensen dat met de pont gaat is ook het gevolg van de afsluiting van de sluisroute van Velsen-Zuid naar Velsen-Noord als gevolg van de bouw van de zeesluis. De druk op de veerverbinding is daardoor groot en wordt nog groter als er een file staat voor de Velsertunnel. Van den Haak: "We hebben het hier over een belangrijke verbinding. Die moet eigenlijk altijd werken. Fietsers van Alkmaar tot Haarlem maken er gebruik van." Flexibel Dat het schip geen CO2 uitstoot is uiteraard het belangrijkste, maar Van den Haak is ook blij met de flexibele indeling van het schip. "Is het aanbod van fietsers groot, dan kan het dek voor deze groep groter worden gemaakt. En zijn er een keer meer auto's, dan kan juist daar ruimte voor worden gemaakt."