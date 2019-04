Geen extra spitspont bij Velsen: alternatief afgesloten, fietsers dupe

IJMUIDEN - Fietsers tussen IJmuiden en Beverwijk worden vanavond en morgen geconfronteerd met een onaangename verrassing. De extra spitspont over het Noordzeekanaal, die wordt ingezet als compensatie voor de afgesloten route over de sluizen, vaart namelijk niet.

De pont, die in het beheer is van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB, is stuk. Volgens een woordvoerder van het GVB is er een probleem met de koppeling.

Morgenochtend meer duidelijk

Een snelle oplossing is er niet: de reservepont ligt er uit voor onderhoud. Hierdoor moeten fietsers de komende avond- en ochtendspits rekening houden met grotere drukte. De pont wordt vooral gebruikt door scholieren en medewerkers van staalbedrijf Tata Steel.

Het GVB hoopt dat de pont morgenmiddag weer ingezet kan worden. Of dat ook gaat gebeuren, wordt pas morgenochtend duidelijk.

Fietsers gevangen

Fietsers en automobilisten moeten het de komende tijd dus doen met één pont, in plaats van de beloofde twee. De extra pont wordt ingezet omdat de sluizenroute - een belangrijke verbinding tussen IJmuiden en Velsen-Noord over het sluizencomplex - is afgesloten vanwege de aanleg van de nieuwe zeesluis.

Lees ook: IJmond voor fietsers onbereikbaar: pont urenlang uit de vaart door harde wind

In eerste instantie zou die route voor een jaar dichtgaan, maar dit is inmiddels verlengd tot drie. Hierdoor is er voor fietser maar één oversteek over het Noordzeekanaal: de pont. Als deze uitvalt, zitten fietsers figuurlijk gevangen aan een van de oevers van het Noordzeekanaal.

Nieuwe pont

Het GVB laat vanochtend ook aan NH Nieuws weten bezig te zijn met de aanschaf van nieuwe veerponten voor over het Noordzeekanaal. Wanneer deze moeten gaan varen, is nog onduidelijk.