Rechtszaak valt familie vermiste Sumanta zwaar: "Gaan we haar ooit nog vinden?"

ALKMAAR - Na drie jaar kwam er gisteren tijdens de rechtszaak eindelijk duidelijkheid over het lot van de Sumanta Bansi. De familie van de Surinaamse is zowel opgelucht als verdrietig. Maar of haar lichaam ooit gevonden zal worden, is maar de vraag.

Sumanta's moeder, die in Suriname woont, sprak haar dochter voor het laatst op 17 februari 2018. De toen 22-jarige Sumanta vertelde vol trots over haar zwangerschap. Maar ook dat er spanningen waren met de vader van het kind, Manodj B., bij wie ze inwoonde en met wie ze een geheime relatie had. Daarna werd het oorverdovend stil.

Dat er nu, drie jaar, later eindelijk verdachten voor de rechter kwamen was voor de familie een spannend moment. "Het was heel zwaar. Confronterend, maar ook een bevestiging dat ze is gestoken door de verdachte. Maar dat was zwaar om te horen", vertel Priya Soekhai, de advocaat van de familie.

De moeder volgde de zitting door de reisbeperkingen vanwege het coronavirus noodgedwongen per telefoon en hoorde dus ook de gruwelijke details over de dood van hun dochter. In februari 2019 begint het Openbaar Ministerie met het volgen van het gezin in Hoorn waar Sumanta woonde.

Doodgestoken

In juli van dat jaar blijkt uit een afgeluisterd gesprek tussen Manodj B. en zijn broer Dennis wat er is gebeurd, zo blijkt uit een verslag: "Ik heb haar gewoon vermoord", zegt Manodj. Dennis vraagt hem of hij het moordwapen wel heeft weggegooid. "Nee", zegt Manodj. "Ik ben met dat ding dwars door het hart gegaan. Dood, klaar."

Toch duurt het nog anderhalf jaar voordat er ook echt arrestaties worden verricht. Mogelijk om meer inzicht te krijgen in potentiële handlangers. Dat het zo lang heeft geduurd, neemt de familie het Openbaar Ministerie niet kwalijk. "Ze hebben vertrouwen in een goede afloop", vertelt de advocaat.

Lichaam kwijtgemaakt met chemicaliën

Wel doet het pijn om de details te horen. "Je leeft nog steeds in onzekerheid. Worden ze wel veroordeeld, en wordt ze ooit nog gevonden?" En met name dat laatste wordt nog moeilijk. Manodj zou het lichaam namelijk kwijt hebben gemaakt met gebruik van chemicaliën, zo bleek tijdens de zitting.

"Nu is het niet tastbaar. Er is geen lichaam, je kan het niet begraven. Dat maakt het heel pijnlijk", legt advocaat Soekhai uit. "En de kans dat ze gevonden wordt is dus nihil. Dat vinden ze heel zwaar, en roept nog meer vragen op. Gaan we haar überhaupt nog vinden?"

De rechtszaak gaat in mei verder.