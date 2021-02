Nieuwe arrestatie in vermissingszaak Sumanta Bansi

HOORN - Er is een vierde arrestatie verricht in de vermissingszaak van Sumanta Bansi. Het gaat om de vrouw van een andere verdachte, Manodj B., bij wie Sumanta in Hoorn inwoonde voor haar verdwijning in februari 2018. Dat bevestigt haar advocaat Thijs Kapinga aan NH Nieuws na berichtgeving van De Telegraaf .

Volgens de advocaat is ze eind januari gearresteerd en heeft ze drie dagen vastgezeten op het politiebureau. Daarna is ze vrijgelaten, al is ze nog wel verdachte in de zaak. Wat haar rol is geweest bij de verdwijning is onduidelijk.

Vandaag moeten Manodj B. (41) en zijn vader (64) zich voor het eerst verantwoorden tijdens een pro-formazitting in Alkmaar. Volgens het Openbaar Ministerie zouden zij Sumanta, toen 22 jaar oud, vlak na haar verdwijning hebben vermoord. Al is haar lichaam in die drie jaar ondanks meerdere zoektochten nooit gevonden.

Ontwikkelingen

Verschillende partijen die betrokken zijn bij de rechtszaak spraken al over ontwikkelingen in de zaak waar tijdens de zitting meer duidelijk over zou worden. Of daar de arrestatie van de vrouw mee werd bedoeld, of wellicht wat anders, is nog niet duidelijk.

De vierde verdachte, een man uit Rijswijk, is momenteel op vrije voeten, maar nog wel verdachte in de zaak.