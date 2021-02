Komt er eindelijk duidelijkheid over het lot van de vermiste Sumanta Bansi?

Opvallend is dat het Openbaar Ministerie (OM) spreekt over een moord die gepleegd zou moeten zijn tussen 17 en 27 februari 2018. En dat terwijl we tot nu toe alleen weten dat Sumanta sinds 18 februari van dat jaar spoorloos verdwenen is.

Wat er precies gezegd gaat worden wil advocaat Theo Hiddema namens zijn cliënt Dwarka B. vooraf niet kwijt. "Maar er wordt wel meer duidelijk." Ook de advocaat van de familie van Sumanta, Priya Soekhai, spreekt over positieve ontwikkelingen in de zaak. "Ik kan daar niks over zeggen, maar er worden wel stappen gemaakt. Mogelijk dat daar op zitting meer duidelijk over wordt."

Al drie jaar spoorloos

Al drie jaar is er onduidelijkheid over het lot van Sumanta. Haar telefoon is op 18 februari 2018 voor het laatst om 9.45 uur gebruikt. Daarna lijkt ze van de aardbodem te zijn verdwenen. Ze heeft haar OV-chipkaart nooit meer gebruikt, en ook geen geld opgenomen. Wat er is gebeurd weet niemand.



Sumanta komt in 2016 vanuit het Surinaamse Wageningen naar Nederland om biomedische wetenschappen te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ze verblijft eerst bij een tante, maar kan daar maar kort blijven. Daarna trekt ze in bij een bevriend echtpaar in Hoorn, dat daar woont met hun zoon en de vader van Manodj, 'opa Dwarka'.

Sumanta laat abortus plegen

Op school lijkt alles goed te gaan, maar dan raakt ze in de zomer van 2017 zwanger. Volgens Sumanta's moeder van Manodj, met wie ze een geheime relatie zou hebben. Onder druk van haar moeder, en ook het gezin waar ze woonde, pleegt ze abortus. Maar in februari 2018 blijkt ze opnieuw in verwachting van een baby te zijn en is ze vastberaden het kindje te houden. Ze is negen weken zwanger als ze haar moeder blij op de hoogte brengt van het heugelijke nieuws.



Maar vlak daarna wordt het oorverdovend stil. Ze komt niet meer opdagen bij haar opleiding en reageert niet op berichten van studiegenoten. Ook komt ze niet meer opdagen bij haar werk, een tandartspraktijk in Den Haag. Toch wordt er pas maanden later alarm geslagen. Sumanta's moeder heeft al maanden niets meer gehoord van haar dochter en zoekt contact met de politie die een onderzoek start. Het blijft stil tot juni 2019 wanneer de politie de media opzoekt om in contact te komen met mensen die Sumanta kenden en wellicht meer informatie hebben. Ook wordt er een beloning van 15.000 euro uitgeloofd en gaat de politie uit van een misdrijf.

