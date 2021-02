Telstar-verdediger Vincent Regeling hoopt op rentree in uitduel met Go Ahead Eagles

VELSEN-ZUID - In oktober maakte Telstar-verdediger Vincent Regeling zijn laatste minuten in de wedstrijd tegen Roda JC. Daarna raakte hij tijdens een training geblesseerd aan zijn enkel, maar inmiddels traint hij weer met de groep mee. Morgen hoopt hij op bezoek bij Go Ahead Eagles weer op minuten.

NH Sport/Tijmen Koelemeijer

"Ik denk dat ik er nu wel goed op sta. Het is aan de trainer maar ik voel me lekker", hint Vincent Regeling op een eventuele minuten voor De Witte Leeuwen. De verdediger kwam deze zomer transfervrij over van AZ, waar hij ruim twee jaar revalideerde van een kruisbandblessure. "Het heeft heel lang geduurd. Maar toen kwam ik hier en was ik eigenlijk weer lekker fit", blikt Regeling terug op de eerste helft van het seizoen.

Quote "Hoe langer je niet verloren hebt, hoe dichterbij het moment komt dat je weer een keer gaat verliezen" telstar-trainer Andries jonker

Regeling is één van de lichtpuntjes voor trainer Andries Jonker. De waslijst aan blessures is namelijk nog groot bij de Velsenaren. Siebe Vandermeulen, Sven van Doorm, Kick Groot, Richelor Sprangers en Yaël Liesdek zijn allen niet inzetbaar vanwege blessures. Redouan el Yaakoubi is nog een twijfelgeval. Hij trainde vrijdagochtend apart van de groep wegens lichte klachten.

Go Ahead Eagles Morgenmiddag wacht voor Telstar de ontmoeting met Go Ahead Eagles. Zowel de tijd als de locatie van de wedstrijd is gewijzigd. De wedstrijd was eerst gepland op zaterdagmiddag om 16.30 uur in de Aderlaarshorst, maar wordt nu om 12.00 uur gespeeld op het kunstgras van Heracles Almelo. De grasmat van Go Ahead Eagles zou wegens de verwachte kou namelijk onbespeelbaar zijn. Trainer Andries Jonker ziet het niet als een nadeel dat beide ploegen moeten uitwijken naar het kunstgras in Almelo. "Ik heb een paar jongens van de kunstgrasgeneratie in mijn team en die spelen makkelijker op kunstgras dan op gras", aldus Jonker. Of het daadwerkelijk in het voordeel van Telstar gaat werken moet nog maar blijken. De Eagles zijn dit seizoen nog ongeslagen op kunstgras. Zes van de zeven ontmoetingen op kunstgras werden gewonnen: bij Cambuur, MVV, Roda JC, Helmond Sport en FC Eindhoven. In november won de ploeg uit Deventer met 2-1 bij Telstar. Tegen FC Volendam werd het gelijk. "Dat is een mooie statistiek, maar hoe langer je niet verloren hebt, hoe dichterbij het moment komt dat je weer een keer gaat verliezen", besluit Jonker. Later meer