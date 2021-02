'Telstar speelt uitduel met Go Ahead Eagles in stadion van Heracles'

VELSEN-ZUID - De uitwedstrijd van Telstar tegen Go Ahead Eagles gaat dit weekend hoogstwaarschijnlijk 'gewoon' door. Niet de Adelaarshorst, maar het stadion van Heracles Almelo lijkt het decor te worden van de wedstrijd.

De verwachting is dat de KNVB woensdagavond officieel meldt dat de wedstrijd verplaatst wordt van Deventer naar Almelo. Het grasveld in de Adelaarshorst is onbespeelbaar vanwege het winterweer, maar het kunstgras bij Heracles biedt uitkomst. De aftap lijkt vervroegd te worden van 16.30 uur naar 12.00 uur.

Go Ahead Eagles traint deze week al in het stadion van Heracles, omdat de eigen velden niet bespeelbaar zijn vanwege de sneeuw en vorst.

Later op de zaterdagavond wordt er ook in de eredivisie gespeeld in Almelo. Koploper Ajax speelt dan tegen Heracles.