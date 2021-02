Jongen (17) verdacht van twee gewapende overvallen in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een 17-jarige Alkmaarder moet maandag voor de rechter verschijnen voor de gewapende overval op een tabakszaak in september vorig jaar, maar ook voor die op een snackbar een paar dagen eerder. In beide gevallen was de dader agressief en dreigde hij met een wapen.

Dit is vlak na de overval op de Heerhugowaardse snackbar - Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

Na vragen van NH Nieuws bevestigt het Openbaar Ministerie dat de Alkmaarder verdachte is in beide zaken, die 'vanwege efficiëntie' in één rechtszaak worden behandeld maandagmorgen. Op 26 september drong een overvaller met bivakmuts de snackbar binnen aan de Betje Wolfftuin. "Hij schreeuwde: kluis, kluis!", vertelde de eigenaresse Xiang destijds tegen NH Nieuws. Ze keek recht in de loop van het vuurwapen van de jonge dader. Hij maakte bijna niks buit, "want de meeste klanten betalen met pin." De politie zocht tevergeefs met een helikopter boven de stad naar de dader. "Rende achter hem aan" Het lijkt erop dat hij daarna op zoek ging naar een andere winkel waar wél geld te halen was. Een paar dagen later werd namelijk op klaarlichte dag de tabakszaak aan het Raadhuisplein, hemelsbreed 2,5 kilometer bij de snackbar vandaan, overvallen door een jongen. Veel getuigen zagen dat hij met een mes de zaak binnenging op 29 september en het personeel bedreigde. De jongeman beval hen tassen te vullen met geld en ging ervandoor. Omstanders zetten vervolgens de achtervolging in. "Ik werd in totale paniek door mijn vrouw opgebeld. 'Een overval! Een overval!' riep ze door de telefoon", vertelde Najim, die aan de overkant aan het werk was, toen tegen NH Nieuws. Hij ging achter de overvaller aan. Tekst gaat hieronder verder

Tijdens de achtervolging stopte de overvaller uit het niets met rennen, op zo'n twee meter afstand van de Heerhugowaarder. "Ineens draaide hij zich om met dat grote mes. Ik beval hem de tassen met geld neer te leggen en weg te gaan, maar hij zei: 'kom dichterbij en ik steek je.'" De achtervolging was niet met succes, maar toch werd overvaller even later (later bleek de destijds 16-jarige overvaller) aangehouden door de politie. Daarna is de tiener volgens het Openbaar Ministerie door de politie gelinkt aan de overval van een paar dagen daarvoor. Maandag staat de Alkmaarder voor de rechter en formuleert de officier van justitie de strafeis. De uitspraak volgt twee weken later.