Omstanders zetten achtervolging in op overvaller met groot mes in tabakszaak Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - In de tabakszaak op het Raadhuisplein in Heerhugowaard kreeg het personeel vanmiddag de schrik van hun leven. Rond 15:30 uur stormde een man de winkel binnen en bedreigde hen met een groot mes. Vervolgens dwong hij het personeel tassen te vullen met zoveel mogelijk geld.

Een vrouwelijke omstander besloot de wegfietsende man in haar Audi te achtervolgen en probeerde hem een paar keer met haar auto te rammen, maar de overvaller wist, ondanks haar verwoede pogingen hem te stoppen, via een steegje te ontsnappen.

Tijdens de achtervolging stopt de man uit het niets met rennen op zo'n twee meter afstand van Najim. "Ineens draait hij zich om met dat grote mes. Ik beval hem de tassen met geld neer te leggen en weg te gaan, maar hij zei: 'kom dichterbij en ik steek je.'" Hij heeft het mes ergens weggegooid en is er op een fiets, die hij ergens had klaargezet, vandoor gegaan. Ik ben nog achter hem aangerend, maar kon hem niet meer inhalen."

Najim werkt in een winkel tegenover de tabakszaak. Zijn vrouw is één van de drie personeelsleden die tijdens de overval aanwezig waren. "Ik werd in totale paniek door mijn vrouw opgebeld. 'Een overval! Een overval!' riep ze door de telefoon." Najim rende direct naar buiten, achter de dader aan. "Het was een donkere jonge man, hij sprak vloeiend Nederlands. Hij was onherkenbaar omdat hij een bril droeg en een capuchon ophad."

Een politieagent die ter plaatse is, laat weten aan NH Nieuws dat de man is aangehouden en er momenteel op twee plaats delicten onderzoek wordt gedaan. "De man heeft mensen bedreigd en geld meegenomen. Verschillende omstanders zijn er achteraan gegaan. Op aanwijzing van getuigen hebben we de man in de buurt van het politiebureau bij het Cornusplantsoen kunnen aanhouden."

Puur voor het geld

Een mede-eigenaar staat achter een rood-wit afzetlint voor de deur van zijn winkel 'na te shaken'. Hij stond samen met twee van zijn medewerkers achter de balie toen de overvaller uit het niets tegenover hen stond. "De adrenaline giert nog door mijn lijf. Bizar dat dit op klaarlichte dag gebeurd. Hij kwam dreigend op ons af met dat mes en stond ineens achter de toonbank. Hij kwam puur voor het geld, dus we hebben hem dat gegeven."

De overvaller zit vast op het politiebureau in Alkmaar en wordt verhoord. De tabakszaak is gesloten tot het forensisch onderzoek is afgerond. "Maar we zijn morgen gewoon weer open hoor, keep up the spirit! Dit is gelukkig de eerste keer dat ik dit meemaak. Het was hartstikke bedrijvig vanmiddag, iedereen rende er achteraan. Stoer hè?"