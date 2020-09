Overval op snackbar Heerhugowaard, dader niet aangehouden

HEERHUGOWAARD - Een snackbar aan de Betje Wolfftuin in Heerhugowaard is gisteravond overvallen door een gewapende man. Er zijn geen gewonden gevallen, laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten.

De overvaller kwam rond 20.50 uur de zaak binnen. De man had een bivakmuts op en droeg een groen, beige camouflage jas. Met een wapen bedreigde hij de medewerkers en eiste hij geld. Het is niet duidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt.

Na de overval is de verdachte te voet gevlucht. Het is niet bekend in welke richting hij vluchtte. De overvaller zou een man zijn tussen de 18 en 20 jaar, van gemiddelde lengte en met een normaal postuur.

De politie laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen, maar dat de impact erg groot is bij de medewerkers. Aan hen is slachtofferhulp aangeboden.

Politiehelikopter

De politie speurde met meerdere eenheden en vanuit een helikopter naar de voortvluchtige verdachte, maar kon hem niet aanhouden. Wie rond de cafetaria iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd dat te delen met de politie.