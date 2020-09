Eigenaresse overvallen snackbar Heerhugowaard: "Hij riep: kluis, kluis!"

HEERHUGOWAARD - Ze moet nog uitrekenen om welk bedrag het exact gaat, maar volgens de eigenaresse van de gisteravond overvallen cafetaria-snackbar aan de Betje Wolfftuin in Heerhugowaard heeft de overvaller niet veel buitgemaakt. "Ongeveer negentig procent van de klanten pint."

Op het moment van de overval - rond 20.50 uur - stond Xiang met een van haar medewerkers in de buurt van de nooduitgang. "Ik heb hem wel gezien, maar we zijn naar buiten gegaan en hebben direct de politie gebeld."

Dat zegt eigenaresse Xiang in een telefonisch interview met NH Nieuws. "Tegenwoordig heb je niet zo veel meer in de kassa."

Een medewerker die op het moment van de overval achter de toonbank stond, keek recht in de loop van het vuurwapen van de overvaller. "Hij riep, 'kluis, kluis!'", vertelt ze. "Toen heeft hij de kassa opengemaakt en geld gegeven. Het is eigenlijk heel rustig verlopen."

Telefoon

Behalve geld leek de overvaller ook de telefoon van de medewerker buit te maken. "Maar die heeft 'ie bij de deur neergelegd", gaat Xiang verder. "Ik denk omdat hij bedacht dat 'ie dan gevolgd kon worden."

De bedreigde medewerker heeft zich vandaag alweer bij zijn werkgever gemeld. "Het is vervelend, maar hij heeft er gelukkig niet heel veel last van", zegt de eigenaresse. Hij krijgt slachtofferhulp aangeboden, maar Xiang weet niet of hij daar behoefte aan heeft.

Morgen zal de eigenaresse berekenen hoeveel de overvaller exact heeft buitgemaakt, want daar heeft ze tot nu toe geen tijd voor gehad. "Ik heb gisteravond tot 2.00 uur op het politiebureau gezeten."

Camouflagejas

De politie liet eerder vandaag weten dat er nog geen verdachte is aangehouden. De overvaller is naar schatting 18 à 20 jaar oud, ongeveer 1,75 à 1,80 meter lang, en droeg een groen-beige camouflagejas en een bivakmuts.

Na de overval kamde de politie de omgeving onder meer vanuit een helikopter uit, maar kreeg de overvaller niet in het vizier. Getuigen wordt gevraagd zich te melden, net als mensen die denken te weten wie er verantwoordelijk is voor de overval.