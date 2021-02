Hulpdiensten in hele provincie druk met helpen van onvoorzichtige schaatsers

NOORD-HOLLAND - Hulpdiensten zijn vandaag de hele dag druk geweest met schaatsers die door het ijs waren gezakt. Zij moesten meerdere malen in actie komen, maar ook kwamen er veel meldingen binnen over achtergelaten spullen in de buurt van een wak.

Op de Gouwzee moesten hulpdiensten ook massaal uitrukken om wandelaars te helpen die waren gestrand op het ijs. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de KNRM, die betrokken was bij de zoekactie, waren de drie mensen niet door het ijs gezakt.

Daardoor werd aangenomen dat er mogelijk iemand in het water lag. Meerdere ambulances, een politiehelikopter en een traumahelikopter werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Uiteindelijk is er niemand gevonden.

De drie waren een wandeltocht aan het maken over het ijs, van Marken naar Volendam. De KNRM was in de buurt aan het oefenen en zag dat het drietal wandelde, maar ook ging zitten. Daarop werd groot alarm geslagen. De drie konden zelfstandig terug naar het vasteland lopen, onder begeleiding van de hulpdiensten.

Niet schaatsen in het Rembrandtpark

De politie raadt Amsterdammers in ieder geval met klem af om te schaatsen op de watertjes in de parken. Dit nadat er in het Rembrandtpark een man door het ijs was gezakt. Hij werd er uiteindelijk door omstanders uit gehaald.

Ook op het Nieuwe Diep in Oost en in het Vondelpark wordt flink geschaatst. "Wij waarschuwen iedereen: ga niet het ijs op! Het is nog veel te dun en momenteel erg gevaarlijk!", aldus de politie.