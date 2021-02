Waarschuwing aan alle schaatsers: blijf uit de buurt van gemalen, ijs is niet veilig

NOORD-HOLLAND - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil het nog maar eens benadrukken: blijf als schaatser uit de buurt van gemalen. In tegenstelling tot de noordelijke waterschappen heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besloten de gemalen niet stil te leggen. Daarmee kan echter een gevaarlijke situatie ontstaan: het ijs lijkt er goed uit te zien, maar is niet veilig aangezien het water onder het ijs in beweging is.

"De mogelijkheid om gemalen stil te leggen is heel regionaal bepaald", legt woordvoerder Marko Cortel van het hoogheemraadschap uit. "Wij hebben ook naar bekeken of we het konden doen, maar de afgelopen tijd heeft het erg geregend en er komt binnenkort veel smeltende sneeuw bij. Als we de gemalen zouden stilzetten, zou het land veel te nat worden."

Dat is daarom volgens Cortel geen optie. "Hoe graag we het ook zouden willen: de hoeveelheid water in het noordelijke deel van de provincie laat het niet toe dat we gemalen voor meerdere dagen kunnen uitzetten. De eerste stap is dat we droge voeten houden."

Zweven

De keerzijde daarvan is dat mensen heel erg moeten uitkijken waar ze op het ijs stappen, aldus Cortel. "Blijf daarom uit de buurt van gemalen. Het kan zijn dat er ijs ligt op de sloten, maar dat onder het ijs het gemaal wel aan het draaien is. Dan krijg je dat het ijs aan het zweven is, met als gevolg dat het niet betrouwbaar is en je er doorheen zakt."

Per dag wordt bekeken of het kan en zin heeft om de gemalen wel stil te zetten. "Maar zelfs dan is het geen garantie op betrouwbaar ijs. Neem voor adviezen over het schaatsen daarom altijd contact op met de lokale ijsclub."