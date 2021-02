Loosdrechtse ijsclub waarschuwt: "Schaatsen op veel plekken nog te gevaarlijk"

LOOSDRECHT - Schaatsen op de Loosdrechtse Plassen is op veel plekken nog te gevaarlijk, het ijs is nog onbetrouwbaar. Dat stelt de Loosdrechtse ijsclub. "We roepen mensen op om vooral niet massaal al naar Loosdrecht te komen", zegt voorzitter Len Veerman.

Het is vanochtend al erg druk met schaatsers op de plassen. Vanmorgen stonden zelfs de wegen naar Loosdrecht vast. Rondom staan tientallen geparkeerde auto's.

De Loosdrechtse ijsclub is allerminst blij met de drukte en roept op om niet massaal het ijs op te gaan. "Het ijs is nog verre van betrouwbaar. Daar komt nog eens bij dat de zon momenteel vol op het ijs staat. Het is echt nog gevaarlijk. Het kraakt en op sommige plekken ligt water op het ijs", zegt Veerman. Volgens hem zijn er vanochtend al meerdere mensen door het ijs gezakt.

Schaatsers die nu op het ijs zijn, vertellen dat het ijs flink kraakt en golft.

Dringende oproep

De ijsclub roept mensen op die van plan zijn om vandaag naar Loosdrecht te komen om te schaatsen dat vooral niet te doen. "Blijf alsjeblieft nog even weg", aldus Veerman.

Mensen die wel al aan het schaatsen zijn worden met klem opgeroepen om zoveel mogelijk langs de kant te blijven of, nog liever, aan de kant te blijven. "We snappen als geen ander dat mensen heel graag willen schaatsen en daarom houden we het ijs ook scherp in de gaten. Als het veilig kan, laten we dat natuurlijk meteen weten. Dan zetten we ook een baan uit, maar dat kan nu nog niet. Het is echt nog heel gevaarlijk. Er ligt nu nog veel sneeuw op het ijs en daarom zie je niet goed hoe betrouwbaar het ijs is. We hebben al heel veel plekken afgezet."