Schaatsdrukte op Ankeveense en Loosdrechtse Plassen: files en afgesloten wegen

De eerste mensen stonden vanmorgen rond 7.00 uur op de schaats. Naar mate de ochtend vordert, wordt het drukker en drukker en slibben de wegen naar de plassen al dicht.

Op de wegen naar de plassen toe heeft de gemeente Wijdemeren vanmorgen vroeg al extra verkeersmaatregelen genomen. Deze gelden ook de komende dagen, zo lang de schaatspret duurt. Het verkeer naar de Loosdrechtse Plassen wordt geleid vanaf de Vreelandseweg (N201) over de 's-Gravelandseweg. Het verkeer naar de Ankeveense Plassen over de Loodijk (N236) moet over het Hollands End. Verkeer naar Kortenhoef op de Vreelandseweg (N201) moet over de Kortenhoefsedijk.

Andere wegen naar de plassen worden door de gemeente en de politie afgesloten. Zo mag er geen doorgaand autoverkeer over het Stichts End en Hollands End in Ankeveen, wegen die normaal gesproken ook naar schaatsijs leiden. Er staan vanochtend al meerdere verkeersregelaars en agenten op bepaalde punten om de drukte in goede banen te leiden.

Parkeerverboden

Om de drukte beheersbaar te houden, gelden er ook parkeerverboden. Er mag niet geparkeerd worden op het Stichts End en Hollands End en ook de bermen rond de plassen worden afgesloten voor parkeerders.

De hele dag wordt er streng gecontroleerd op foutparkeerders. Auto's die wel parkeren op plekken waar dat niet mag, worden weggesleept.

Topdrukte tegengaan

Wijdemeren houdt de situatie vandaag en de komende dagen scherp in de gaten. Om de paar uur wordt gekeken over extra (verkeers)maatregelen nodig zijn, zodat de drukte beheersbaar blijft.