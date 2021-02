Geen vaarverbod in grachten, ook de gemalen draaien door

ALKMAAR - Zwaaien en zwieren op de grachten: menig Alkmaarse schaatsliefhebber kijkt er naar uit, maar of het er ook van komt is de grote vraag. Als het aan de gemeente ligt, worden schaatsliefhebbers 'geen strobreed in de weg gelegd'. "Zelfs een koek-en-zopietent is toegestaan, mits iedereen zich aan de coronaregels houdt", aldus Emile Roemer. Desondanks wordt er geen vaarverbod ingesteld.

Op de gracht Luttik Oudorp ligt al een dun laagje ijs - NH Nieuws / Priscilla Overbeek

Een vaarverbod, zoals bijvoorbeeld wel in Amsterdam is ingesteld om de grachten zo mooi mogelijk te laten bevriezen, zit er volgens Roemer niet in. Dat liet hij gisteren tijdens de commissievergadering weten naar aanleiding van vragen van de VVD. "Uit een rondvraag is gebleken dat er met dit weer geen grote behoefte is om nu te gaan varen", lichtte Roemer toe. "Dat zal dus wel meevallen, maar we houden het in de gaten." Geen schermen Naast het vaarverbod wil de gemeente ook geen zogenoemde schermen plaatsen in de binnenhaven Schelphoek. Door dit systeem wordt de natuurlijke deining van het Noordhollandsch kanaal tegen gegaan zodat het ijs razendsnel kan aangroeien. In 2013 werd het al eens ingezet, maar wethouder Robert te Beest moest Victor Kloos van OPA, die voor dit systeem pleitte, teleurstellen. "Het is niet verantwoord om in verband met corona schaatsen proactief te stimuleren. Het gaat dan toch op een evenement lijken en dat willen we niet." Bekijk hier wat beelden van Schaatsende Alkmaarders op de grachten in de binnenstad. Tekst gaat door onder de video

Zwieren en zwaaien op de Oude gracht in 1939 (Regionaal Archief Alkmaar) - NH Nieuws

Ook op de grotere wateren, waar de beroepsvaart gebruik van maakt, wordt geen vaarverbod ingesteld. Daar komt bij dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de gemalen niet uitzet. "Er is veel regen gevallen de afgelopen weken en we zijn nog niet overal op peil", zo staat te lezen op hun website. En dat is slecht nieuws voor de vele schaatsliefhebbers die een rondje door de polder willen schaatsen. Want de ijskwaliteit laat flink te wensen over. Wie het er toch op waagt, doet dat op eigen risico. "Het ijs dat nu in de sloten ligt heeft veel vastgevroren sneeuw erop liggen en is ribbelig. Omdat er nog gemaald wordt kan er zwevend ijs ontstaan en is het nog niet betrouwbaar", aldus het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wel schaatsen? In De Rijp werd het ijs vanmorgen een handje geholpen door een aantal sproeiers. Bij IJsclub Thialf in Grootschermer kon je als eerste in de regio de natuurijsbaan op. NH Nieuws zocht uit waar je wel al kan schaatsen in de provincie.