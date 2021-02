Vaarverbod en sluizen gesloten om kans op schaatsen op de grachten te vergroten

AMSTERDAM - De Eenhoornsluis bij de Korte Prinsensgracht is vanmiddag om 16.00 uur gesloten, om er zo voor te zorgen dat er ijs komt in de grachten. Er geldt al een vaarverbod voor een beperkt aantal grachten.

Ook zijn een aantal kleinere sluizen gesloten. En mocht de vorst langer aanhouden, dan wordt het vaarverbod nog verder uitgebreid in de stad.

Bijzonder

Wethouder De Vries kijkt uit naar een dik laag ijs op de grachten. "Er zijn maar weinig dingen leuker dan schaatsen op natuurijs. Schaatsen op de Amsterdamse grachten is ronduit bijzonder. De temperatuur kunnen we niet beïnvloeden, maar nu er een aantal dagen vorst is voorspeld kunnen we wel de groei van goed ijs bevorderen. Het stilleggen van de scheepvaart op een aantal grachten is in dat kader van groot belang."

De gemeente benadrukt nog wel dat iedereen zijn "gezond verstand" moet gebruiken bij het betreden van het ijs en dat daarnaast goed gelet moet worden op de coronaregels, zoals anderhalve meter afstand houden. De gemeente zal de drukte monitoren, zodra er geschaatst kan worden op de grachten.