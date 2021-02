De eerste streken op natuurijsbaan: "Echt sneeuwijs"

GROOTSCHERMER - Wel schaatsen, maar geen koek en zopie. IJsclub Thialf opende vanmiddag als eerste in de regio de natuurijsbaan in het dorp. Meteen om drie uur meldden zich de eerste schaatsers.

Nadat hij zich heeft laten registreren bij de ingang gaat Steven van 12 als eerste het ijs op. "Heel leuk dat we dit weer een keer kunnen doen. De laatste keer dat ik op natuurijs stond is volgens mij alweer twee of drie jaar geleden." De kwaliteit van het ijs is zo-zo. "Het is in ieder geval dik ijs, want hier zit helemaal geen water meer onder."

Alleen kinderen en jongeren onder de 18 jaar zijn welkom op de kleine natuurijsbaan in Grootschermer. "De spontaniteit is er zo wel een beetje vanaf, maar we kunnen niet anders", zegt voorzitter Klaas Schermerhorn van IJsclub Thialf, terwijl hij naar de borden wijst waarop alle coronaregels staan.

"Voor de kinderen willen we dit gewoon heel graag doen, maar of de grote ijsbaan verderop ook open gaat, weten we nog niet. Dan hebben we veel meer toezicht nodig. Maar voorlopig is het ijs daar nog niet goed genoeg."

Tekst gaat verder onder video