Strengere aanpak vaaroverlast met extra controle en bootregistratie

ALKMAAR - Binnen vijf jaar moet er een plan klaarliggen om vaaroverlast in de Alkmaarse wateren structureel aan te pakken. Dat vertelt het college tegen NH Nieuws. "We gaan de regels verduidelijken en beter communiceren met buurtbewoners, zodat we sneller kunnen ingrijpen."

Voorbijracende bootjes, lawaai en drukte zijn veelvoorkomende klachten als het gaat om vaaroverlast in de gemeente. Die overlast nam vorig jaar zomer met maar liefst veertig procent toe. "Voor ons aanleiding om te kijken wat we daaraan kunnen doen om het voor iedereen gezellig te houden", reageerde de manager veiligheid van de gemeente Alkmaar destijds tegen NH Nieuws.

Om meer zicht en grip op de overlast te krijgen, kocht de gemeente al twee waterscooters. Het college wil nu gaan onderzoeken op welke momenten de inzet van die scooters het meest effectief zal zijn. "Ook wordt gekeken of we dat aankunnen met de huidige bezetting of dat er meer mankracht nodig is", zegt burgemeester Roemer.

Elektrisch varen

Verder wil de gemeente elektrisch varen stimuleren en moeten booteigenaren zich in de toekomst registreren. "Varen is nu nog vrijblijvend, maar dat willen we straks gaan vastleggen. Mensen laten hun sloepjes weleens achter en dan moeten we dus op zoek naar de eigenaar. Daar willen we vanaf met een bootregister."

Desalniettemin is de burgemeester zich er maar al te goed van bewust dat er op het water ook gewoon wat lol getrapt moet kunnen worden. "Jongeren en gezinnen willen genieten van het water. Om hen daarin te kunnen blijven voorzien gaan we deze plannen verder uitwerken. Binnen vijf jaar moeten er voorstellen op tafel liggen voor de langere termijn."