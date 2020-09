Nieuwe waterscooters voor Alkmaars waterteam tegen herrieschoppers in snelle bootjes

ALKMAAR - Voorbijracende bootjes, drukte en lawaai, dat zijn in Alkmaar de meest voorkomende klachten als het gaat over vaaroverlast. De overlast op het water nam deze zomer met maar liefst 40 procent toe. "Dat was voor ons aanleiding om eens te kijken wat we daar aan konden doen om het voor iedereen gezellig te houden", laat manager veiligheid van de gemeente Alkmaar weten.

Met twee nieuwe waterscooters is handhaving en controle voor het waterteam een stuk gemakkelijker. "We hebben te maken met verschillende brughoogtes en een waterscooter is een stuk lager dan de politieboot", legt Smit van het waterteam van de politie uit aan mediapartner Alkmaar Centraal.

"Bovendien staan ze op een trailer zodat ze heel snel ergens zijn in te zetten. Bij controles op de weg heb je de motoren en zo moeten mensen ons ook een beetje zien, de waterscooters zijn onze motoren."

6 kilometer per uur

De maximaal toegestane snelheid op het water is zes kilometer per uur, ongeveer net zo snel als een voetganger die stevig doorstapt. Er werd deze zomer echter vaak en fors sneller gevaren. Met meer 'blauw' op het water hoopt de gemeente Alkmaar dat te verminderen. Met de extra controles wordt in eerste instantie ingezet op preventie, niet op bekeuren.