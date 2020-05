Kwajongens terroriseren de polder: "Een biertje drinken prima, maar laat de dieren met rust"

NOORD-SCHARWOUDE - Zwerfafval, rondscheurende bootjes en keiharde muziek tot laat in de nacht. Monique Miedema heeft schoon genoeg van de overlast door rondhangende jeugd in de polder. "Je bent hier te gast. Heb een beetje respect voor de natuur en de mensen die hier wonen."

Een afschuwelijk ongeluk in de nacht van zondag 18 mei in Egmond aan den Hoef was voor Monique de druppel die de emmer deed overlopen. Nadat iemand het hek van het weiland tussen Alkmaar en Egmond had opengezet, kwamen drie paarden op de Hoeverweg terecht. Een van de paarden, het paard van Lillian, werd geraakt door een auto en was op slag dood. Eigenaresse Lillian de Boer-Greveling was ontroostbaar. Na jaren te hebben gespaard, kon zij haar geliefde paard Jafni in januari eindelijk aanschaffen. Daar heeft ze veel te vroeg weer afscheid van moeten nemen. Op Lilians Facebookpagina is in een emotioneel bericht te lezen: "Gelukkig heeft hij niet geleden, maar het is onwerkelijk, verschrikkelijk en niet eerlijk. Rust zacht lieve jongen, je was m'n beste vriend" Stalgenoten van Lillian, onder wie Monique, besloten een 'crowdfunding' voor haar te starten. "Dat meisje stond hier nog maar net met haar paard en ze had 'm ook pas sinds januari. Het is echt diep triest. Ze had er zo lang voor gespaard."

Lillian & Jafni

Quote "Je kan het vandalisme noemen, ik noem het klinkklare onnozelheid" Monique miedema

Van de benodigde 8.000 euro is er in zes dagen al 6.000 euro binnengehaald. "Haar paard komt er niet mee terug, maar we hadden wel zoiets van: dat moet geen zorg zijn. Of ze nu of over drie jaar pas iets met dat geld doet." Tegennatuurlijk Monique vermoedt dat rondvarende jongeren het hek hebben opengezet en de paarden hebben opgejaagd, richting de weg. "Paarden zijn kuddedieren. Als ze ergens van schrikken, rennen ze een paar honderd meter en schikken zich vervolgens weer bij de de rest." De drie losgebroken paarden werden opmerkelijk genoeg meer dan twee kilometer verderop teruggevonden. "De route die zij hebben gelopen is zo tegennatuurlijk. De paarden zijn zo ver bij de kudde vandaan gerend en ook nog een brug overgegaan om vervolgens op de Provincialeweg te belanden. Elke paardeneigenaar die ik erover spreek, deelt mijn vermoeden dat de paarden hoogstwaarschijnlijk bewust naar de weg zijn gejaagd. Een buurvrouw vertelde dat ook bij haar koeien de hekken openstonden."

Quote "Er is geen toezicht, dus je kan eigenlijk doen wat je wil" Monique Miedema

Monique heeft vier nachten lang de wacht gehouden bij haar paarden. En iedere nacht was het raak. "Rondvarende bootjes met schreeuwende jongeren en harde muziek, die langs de oever scheuren en de natuur verstoren. Zonder het waarschijnlijk te beseffen vernielen ze de nesten van watervogels. Je kan het vandalisme noemen; ik noem het klinkklare onnozelheid. " Grote bek Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, loopt de overlast vaker uit de hand. Naast het openen van hekken laten rondvarende jongeren allerlei afval slingeren en draaien tot in de nachtelijke uurtjes harde muziek. Ook zou er regelmatig vanuit auto's worden gedeald. Twee jaar geleden werd er in de omgeving nog gedumpt drugsafval gevonden. Van meer handhaving of controle vanuit de politie is echter geen sprake. "De politie heeft gezegd wat vaker deze kant op te komen. Ik hoop dat ze dat doen, want ik krijg zelf een grote bek als ik er wat van zeg. Er wordt gewoon niet naar ons geluisterd." Monique begrijpt dat jongeren de hort op willen in tijden als deze, maar vindt het onbegrijpelijk dat er niet regelmatig wordt gecontroleerd in natuurgebieden. "Dat is het probleem met die buitengebieden. Er is geen toezicht, dus je kan eigenlijk doen wat je wil."