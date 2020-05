Recreanten verstoren en vervuilen Noord-Hollandse natuurgebieden: "Hou je aan de regels!"

NOORD-HOLLAND - Bij mooi weer trekken we er massaal op uit, ook naar natuurgebieden in de provincie. Maar toezichthouders treffen daar steeds vaker zwerfafval, loslopende honden, geluidsoverlast en schade aan kwetsbare natuur aan. Na de drukte op Hemelvaartsdag trekken beheerders van natuurgebieden aan de bel.

En gisteren zijn er in het Wormer- en Jisperveld mensen uit hun bootjes gestapt, op het kwetsbare weidevogelgrasland, meldt Natuurmonumenten. "Dat is niet de bedoeling, want door op het veenmosrietland te lopen, zorg je - misschien onbewust - voor zeer veel verstoring."

Boten varen met regelmaat te snel door de wateren, waardoor nesten van watervogels losraken van de wal en kuikens doodgaan; in de Gooise natuur wordt gevist en gezwommen in natuurwater en reekalfjes worden dodelijk verwond door loslopende honden, melden toezichthouders.

"Hou je aan de regels en hou rekening met de natuur", is de oproep. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Nu iedereen meer aan huis gebonden is, worden de prachtige gebieden in onze provincie door velen ontdekt. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Over het algemeen houden bezoekers zich goed aan de spelregels, helaas zijn er ook situaties waaruit anders blijkt."

"De nieuwe bezoekers vergeten soms dat ze in een natuurgebied zijn en niet in een park"

Er zijn spelregels voor bezoekers van een natuurgebied. In de meeste gebieden mogen honden bijvoorbeeld niet loslopen. De reden is dat reeën kunnen sterven door de stress van het opjagen of ze rennen zich in paniek dood in een hek. Maar ook andere jonge dieren worden gepakt door honden. Een andere regel is dat er geen vuur mag worden gemaakt in de natuur. Daarnaast zijn de natuurgebieden na zonsondergang gesloten voor publiek.

“De nieuwe bezoekers vergeten soms dat ze in een natuurgebied zijn en niet in een park”, zegt Geeke Remmelts van Natuurmonumenten Gooi en Vechtstreek. “Om broedende vogels en andere dieren niet te verstoren en kwetsbare natuur te beschermen is niet alles toegestaan.”

Boa’s delen veel meer waarschuwingen en boetes uit dan voor corona. Boswachter Tim Zutt van Landschap Noord-Holland: “We treffen allerlei zaken aan in het veld. Kapot gemaakte picknicktafels, informatieborden onder het struif van ganzeneieren. Ook treffen we resten aan van illegale kampvuren. Met vandalisme beschadig je de natuur in plaats van er samen voor te zorgen.”

1,5 meter

Voor alle bezoekers aan natuurgebieden blijft belangrijk: zorg dat je 1,5 meter ruimte geeft aan tegemoetkomende of passerende recreanten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is drukker in de natuur, dus hou zoveel mogelijk rekening met elkaar, geef elkaar de ruimte, maar blijf wel op de paden.

Wie de natuur in gaat kan kijken op de informatieborden bij de ingang van de gebieden. Natuurgebieden zijn open tussen zonsopgang en zonsondergang. De meest actuele informatie is te vinden op de websites van de verschillende natuur- en recreatiebeheerders.