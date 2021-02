Gewonde, verzwakte en onderkoelde dieren door vrieskou

NOORD-HOLLAND - De eerste dierenslachtoffers van de vrieskou zijn binnengebracht bij de verschillende dierenopvangen in onze regio. Een pasgeboren gewond haasje, onderkoelde egels, ondervoede vogels, dorstige zwerfkatten, maar ook dierentuindieren met dekentjes: hier lees je alles over hoe dieren dealen met de vrieskou en hoe jij ze een beetje kunt helpen (of juist niet)!

Een babyhaasje, vink en onderkoeld egeltje - NH Nieuws / Maaike Polder / Rutger Polder

Het begon een week geleden met een pak sneeuw en nu bevriezen langzaam alle sloten en meren: de provincie is wit en koud door het winterweer. Dit is niet voor alle (wilde) dieren even prettig. Onderaan vind je vogelvoedertips en waar je op moet letten tijdens het wandelen in de natuur, maar we beginnen bij de opvangen in Amsterdam en Krommenie. Daar zijn de eerste slachtoffertjes binnengebracht. "Vooral de verzwakte dieren hebben het heel moeilijk door de plotselinge kou. We hebben echt tientallen vogels binnen en dat worden er alleen maar meer", aldus een medewerker van de vogelopvang. Bezoek aan wildopvang Daarnaast zijn hoofdstedelijke zwerfkatten dorstig door de bevroren plassen. Marjolein brengt daarom bakjes water en voeding naar plekjes waar ze vaak komen. Ook pasgeboren haasjes worden bijgevoed. Bekijk de reportage hieronder. Tekst gaat door

Dit haasje werd gewond gevonden, aangevallen door een vogel - NH Nieuws

Het is zo druk met gewonde, onderkoelde of hongerige dieren dat de dierenambulance op zoek is naar vrijwilligers voor de meldkamer. Dierentuindieren In de kleinste dierentuin van Nederland krijgt een aantal diersoorten hulp om warm te blijven. "Wat meer stro in de slaapverblijven en nachtkisten", aldus voorzitter van Artisklas in Haarlem Harald Ames. Voor de zebramangoesten uit Afrika gaat de kachel zelfs aan. "Het is daar 18 tot 20 graden binnen, dus die zijn daar niet weg te slaan. De rest van de dieren krijgt wat meer stro, en daar kunnen ze het prima mee doen."

Quote "Hang de vetbol voor vogels niet de dicht bij de grond vanwege katten" Stephan Roest, natuurverslagever NH Nieuws

"Bij velen stroomt extra bloed naar hun voetzolen, om de pootjes warm te houden", aldus Ames. Bekijk hier de hele reportage van verslaggever Michael van der Putten vanuit de dierentuin. Tuinvogels voeren Veel vogels komen in de problemen doordat de bodem, waarin ze voedsel vinden, is bevroren en afgedekt met sneeuw. "Wat op de grond ligt, kunnen ze niet bij", legt natuurverslaggever Stephan Roest uit. Voornamelijk de zaadeters (meesjes, vinken, merels, lijsters) zijn de klos, maar je kunt ze een handje helpen. "Koop wat zonnebloempitten, stukjes pinda - hele zijn vaak te groot voor de snavels -, kippenvoer en kokosvet. Laat het smelten, meng de zaden er doorheen en laat het opdrogen in bijvoorbeeld een halve kokosnoot", aldus Roest. Maar er zijn ook dingen die je niet moet doen. Tekst gaat door onder de foto

Dit pimpelmeesje geniet van een opgehangen vetbolletje met pinda's - Rutger Polder

Geef geen brood vanwege het zoutgehalte en let ook op met voorgeprepareerde vetbollen. "Vaak zit er plastic omheen en als vogels er met een hele bol vandoor gaan belandt het plastic in de natuur. Ze kunnen ook verstrikt raken met hun pootjes." En dan de vijanden van de vogels: "Als je weet dat je katten in de buurt hebt, is het geen goed idee om vetbol laag en in de bosjes te hangen. De vogels zien de belagers dan niet aankomen. Hang de bol hoog en in de vrije ruimte." Ruim aan het einde van de dag de kruimels op de grond wel op als je geen muizen of ratten in je tuin wilt.

Quote "De torenvalken zijn mager. De muizen zijn lastig te vinden" Ruth Kraak - vogelasiel Den Helder

Tot slot over de zaadeters: "Áls je ze lokt met voer, blijf ze dan ook consequent voeren. Anders kost het de vogels veel energie om een andere tuin te vinden. Oh en water hoeft niet: ze eten de sneeuw." Wakken voor ijsvogels Ook de visetende vogels hebben het moeilijk, en dan met name de ijsvogel. "Als die één dag geen visje eet, is 'ie dood", aldus Roest. Hij ging samen met verslaggever Robert Bianchi op pad met wakmakers: ze maken gaten in het ijs op plaatsen waar de ijsvogel vaker wordt gezien en waar dus vis zit. "Ze maken een wak van een halve tot vierkante meter. Daarboven moet wel een overhangende tak zijn, want daarop gaat de ijsvogel zitten en kijkt in het water. Dan pakt hij snel een visje." De videoreportage kan je hieronder bekijken.

Hoewel de roofvogels normaal best aan hun eten komen, zitten er al drie torenvalken in vogelasiel De Paddestoel in Den Helder. "Het is toch allemaal lastig te vinden, die muisjes. Ze hebben het moeilijk, en zijn echt mager", aldus medewerker Ruth Kraak.

Één van de drie torenvalken bij de Paddenstoel - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Verslaggever Jurgen van de Bos kreeg een rondleiding. Bekijk hier de hele reportage. Voor je huisdieren kan je ook het nodige ondernemen. Op deze website vind je tips voor bijvoorbeeld je hond. Wist je dat veel honden geen wintervacht meer krijgen, omdat ze vaak binnen (en verwarmd) leven? Voor bij kleine hondjes moet je oppassen. Sneeuwballen gooien met je hond kan bijvoorbeeld darmklachten opleveren. Van deze dieren afblijven De vele wilde dieren worden, doordat er massaal gewandeld wordt in de natuur, steeds vaker gespot. Maar zoals Nina Schouten van de wildopvang al benadrukte: als je bijvoorbeeld een haasje vindt zonder zichtbare wondjes, laat het dier liggen. "Als je het dier aanraakt wordt het vaak verstoten door de moeder. Daarnaast is de natuur ook gewoon de natuur."

Dit egeltje werd in Alkmaar gevonden en is naar de opvang gebracht - Maaike Polder / NH Nieuws