Wildopvang waarschuwt voor brengen jonge haasjes: in helft van de gevallen loos alarm

MIDWOUD - Het eerste babyhaasje van 2021 is bij wildopvang Bonte Piet binnengebracht. Jaarlijks komen er zo'n dertig babyhazen bij de opvang terecht en in zeker de helft van de gevallen is er sprake van loos alarm. En als hazen eenmaal binnen zijn, heeft de opvang er hun handen vol aan: de jonge dieren moeten een aantal weken gevoed worden en daar zijn speciale 'hazenmoeders' voor opgeleid.

Het eerste haasje van 2021 bij de wildopvang / Marije de Wit. - Wildopvang Bonte Piet / NH Nieuws

Een nestje kleine haasjes is anders dan een nestje konijnen. En dat is waarom mensen met goede bedoelingen een klein haasje naar de opvang brengen, terwijl er eigenlijk niets met het dier aan de hand is. De haasjes lijken namelijk hulpeloos en achtergelaten, maar zijn dat niet. "Moeder haas komt maar twee keer per dag langs om haar jongen te voeren", vertelt Marije de Wit, beheerder van de Bonte Piet. "De rest van de dag is ze niet bij haar jongen omdat ze roofdieren aantrekt. Het is dus heel anders dan bij jonge konijntjes, want die liggen in een hol. Die zijn totaal niet weerbaar, hebben de oogjes dicht en kunnen niet lopen." Geur van een roofdier Jonge hazen worden geboren met 'alles erop en eraan'. Ze zitten niet in een hol, maar bevinden zich in zogenoemde legers dicht tegen de grond. Omdat de jonge hazen geen geur hebben zijn ze moeilijk te vinden voor roofdieren. "Mensen pakken het haasje op en bellen ons dan", legt Marije uit. "En als ze het eenmaal opgepakt hebben, dan zit de geur van een roofdier eraan en kunnen wij niets anders zeggen dan 'breng maar'."

Steeds meer dieren naar de opvang

Afgelopen jaar kreeg de Bonte Piet 4.259 wilde dieren in handen, dat is een lichte stijging ten opzichte van 2019. Tien jaar geleden waren dat nog 1.500 dieren. Mogelijk is de vogelgriep van invloed geweest, maar ook corona kan indirect hebben bijgedragen aan deze groei. "Je merkt dat mensen meer thuis zijn. Ze zijn niet op kantoor, maar meer buiten en zien zo meer", aldus Marije. In januari van dit jaar zijn 124 dieren binnengebracht, waarvan er op dit moment nog 38 in de opvang zitten. Veruit het vaakst gaat het om egels.

Eenmaal binnen bij de Bonte Piet hebben de medewerkers een flinke klus aan de kleintjes. "Bij ons in de opvang begint het pas, dan hebben ze een aantal weken voeding nodig." Dat is specialistisch werk waar de opvang zes 'hazenmoeders' voor heeft opgeleid. "Omdat hazen tijdens zonsopgang en de schemering voeding krijgen, valt dat buiten de openingstijden. We proberen meerdere haasjes bij de hazenmoeders te plaatsen, zodat ze niet alleen zijn." Wanneer je vooral wel een haas moet brengen naar de opvang? Als je ziet dat het dier daadwerkelijk in de problemen is, zo legt Marije de Wit uit. "Als hij op een gevaarlijke plek ligt, bijvoorbeeld midden op de weg of in de put. Of als hij gegrepen is door een kat of ander dier."