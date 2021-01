Nel in zak en as na verdwijning van haar Sjakie: "Ik heb me toch een verdriet"

OBDAM - Elke ochtend begroette hij haar 'goeiemorgen Sjakie' met een fluitje, maar nu is het stil in het huis van Nel Steltenpool. Haar parkiet Sjakie is vorige week naar buiten gevlogen en Nel is er kapot van. Sjakie vloog al eerder weg en is toen teruggevonden: "Ik houd nog een klein beetje hoop."

"Een ander vindt het misschien flauwekul zo'n vogeltje, maar voor mij betekent Sjakie echt alles", bekent Nel realistisch. Al zes jaar is Sjakie bij haar en dan bouw je een band op. Een behoorlijke band in Nel haar geval. "Wij zijn altijd samen. Hij zit meestal op mijn schouder en dan knuffelen we met elkaar."

"Het is een bijzonder kind voor mij", vervolgt ze. "Omdat ik alleen woon zijn we altijd samen. Ik ben afgekeurd en ben daardoor veel thuis. Het is echt mijn maatje: we eten samen, we fluiten samen, we hebben een verschrikkelijke band samen."

Gevlogen

Mensen die haar kennen, weten hoeveel de vogel voor haar betekent. Des te groter is de schrik, als Sjakie vorige week via de balkondeur naar buiten vliegt. "Ik wilde even snel naar buiten gaan, maar Sjakie kwam vanuit de kamer aanvliegen om op mijn schouder te gaan zitten en vloog mee naar buiten."

Omdat de parkiet altijd binnen is geweest, weet zo'n vogeltje niet wat hem overkomt als hij buiten is. "De dierenhulpdiensten zeggen dat door de grote ruimte parkieten de oriëntatie kwijt kunnen raken en ze dan blijven vliegen tot ze eten nodig hebben."

'Weerzien was fantastisch'

Sjakie is al eerder ontsnapt zo'n twee jaar geleden. "Ongeveer rond dezelfde tijd. Ik dacht: dat overleeft hij geen dag in de kou." Maar wonder boven wonder kreeg Nel vier dagen later mooi bericht. "Hij was gevonden in Spanbroek, zo'n zeven kilometer verderop. Het weerzien was fantastisch, hij vloog meteen op mij af en we hebben wat af geknuffeld."

Nu zijn er negen dagen verstreken en met de dag krimpt haar hoop Sjakie terug te zien. "Het is overal gedeeld op Facebook en iedereen schiet me te hulp, dat is ontzettend lief. Nu zit ik met spanning te wachten of er nog bericht komt. Ik mis hem verschrikkelijk", vertelt Nel met een brok in haar keel. "Ik heb me er toch een verdriet van."

De kooi staat klaar

Sjakie is de derde parkiet van Nel en ondanks dat ze hoop houdt, ziet ze het somber in. Een nieuwe parkiet hoeft er nog even niet te komen. "Voorlopig voor mij geen vogel. Het verdriet is zo groot." De kooi blijft voor de zekerheid nog een maand staan, voor het geval Sjakie terugkomt.

Sjakie is op 12 januari weggevlogen uit Obdam. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de redactie.