Extra stro of een kacheltje: alle beesten in Artisklas zitten er warmpjes bij

HAARLEM – Een extra dikke trui of de kachel een graadje hoger: als mensen hebben we genoeg opties om ons te wapenen tegen de winterse kou van deze weken. De meeste dieren in dierentuin Artisklas passen zich ook eenvoudig aan de omstandigheden aan, vertelt voorzitter Harald Ames. Al zijn er ook soorten die wel wat hulp kunnen gebruiken om op temperatuur te blijven, zoals de Afrikaanse zebramangoesten. "Zij hebben verwarming."

“Kijk”, zegt dierentuin-voorzitter Ames, "daar zie je in de sneeuw de voetstapjes van de Noord-Amerikaanse wasbeer." Hij vertelt dat de wasberen de kou redelijk goed doorstaan, al hebben ze zich er wel op aangepast door in winterrust te gaan. "Dat betekent veel slapen, eten en nog meer slapen. Zo af en toe komen ze naar buiten om te drinken." In tegenstelling tot de winterslaap, worden dieren in winterrust wel soms wakker om te eten of te drinken. "Maar", zegt Harald, "dat is vandaag alweer een aantal dagen geleden."

Tussen het stro in het warme verblijf liggen vijf zwartgrijze vachtbolletjes. Een van de wasberen is wakker geworden, komt even poolshoogte nemen om vervolgens weer terug te keren naar dromenland. "Het is daar binnen een stuk warmer dan hier buiten”, zegt Harald, "je zou er toch zo bij gaan liggen.”