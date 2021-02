Vogelliefhebber hakt wakken voor de ijsvogels: "Als het moet drie keer per dag"

AMSTERDAM - Om de ijsvogels de winter door te helpen is het alle hens aan dek. Aangevoerd door IJsvogelcoördinator Jan Jongejans van de Vogelwerkgroep Amsterdam gaan de komende periode misschien wel honderd vrijwilligers dagelijks op pad om wakken te hakken voor de ijsvogels. Als het nodig is hakken ze wel drie keer per dag.

Veel vogelkenners raken in opperste extase als ze een ijsvogel spotten. Het schuchtere vogeltje met z'n aparte geluid en zijn felle kleuren behoort tot de mooiste vogels van het land. Maar om het diertje voor de stad te behouden is het noodzakelijk om wakken te hakken.

IJsvogels leven langs de waterkant. Anders dan hun naam doet vermoeden, houden ze helemaal niet van ijs. Door de zachte winters kunnen ijsvogels steeds beter in ons land overleven. Koude winters zijn echter funest voor de ijsvogels. "De ijsvogel eet alleen levende visjes. En als het water dichtgevroren is, kan hij niet bij zijn voedsel", legt Jan Jongejans uit.

Om het diertje voor de stad te behouden is het noodzakelijk om wakken te hakken. Gewapend met een schep en een lange stok loopt Jongejans sinds maandag al meerdere keren per dag een rondje in het Piet Wiedijkpark in Osdorp.

Alleen op speciale plekken

De ijsvogel is niet alleen kieskeurig op wat hij eet, ook de plek waar die op visjes jaagt moet aan allerlei voorwaarden voldoen. "Een hoge oeverwal met veel beschutting is wat de ijsvogel het liefst wil. En vanaf die overhangende tak zien en vangen ze de visjes, dus daar moet het wak open blijven", vertelt Jongejans, terwijl hij zorgvuldig het ijs open slaat.