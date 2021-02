Brief COA over huisvesting statushouders wordt toch openbaar gemaakt

ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders gaat de brief in antwoord op het dringende verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) statushouders in het voormalig belastingkantoor aan de Robobonsweg toch openbaar maken.

Op aandringen van Victor Kloos, de fractievoorzitter van Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) lijkt het college nu toch overstag te zijn gegaan. "Het college kan gewoon niet om de informatieplicht heen, dus ze moesten het wel openbaren", reageert Kloos tegen NH Nieuws.

Gisteren eiste de fractievoorzitter dat de inhoud van de brief aan het COA openbaar zou worden gemaakt. Werd daar geen gehoor aangegeven, dan zou hij een spoeddebat aanvragen. Maar dat lijkt nu niet meer nodig."Ik had meer vragen aangekondigd en kreeg zojuist het berichtje terug dat het toch openbaar wordt gemaakt."

Onbekende inhoud

Wat er precies in de brief staat, is nog niet bekend. "De inhoud zou online worden gepubliceerd, maar ik zie nog niks, dus ik probeer nu te achterhalen wanneer het bekend wordt gemaakt. Het is dus nog even spannend."