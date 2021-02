OPA eist inzage collegebrief aan COA: "Achterhouden informatie is terugkerend thema"

ALKMAAR - Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) eist inzage in de brief die het college naar het COA heeft gestuurd, als reactie op het dringende verzoek om statushouders in het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg tijdelijk te huisvesten. Fractievoorzitter Victor Kloos wil dat de brief uiterlijk morgen op tafel ligt. "Anders volgt er een spoeddebat."

Begin december ontving de gemeente Alkmaar een dringend verzoek van het COA om het voormalig belastingkantoor tijdelijk te gebruiken als woonlocatie voor mensen met een verblijfsvergunning.

Het college heeft daar nu antwoord op gegeven, maar wat de reactie precies inhoudt, wil het college geheimhouden. De inhoud van de brief zou deel uitmaken van de onderhandelingen over het gebouw.

Verkeerde keelgat

Ondanks de belofte de uitkomst van de gevoerde gesprekken met het COA in de gemeenteraad te delen, schiet de geheimhouding bij Kloos compleet in het verkeerde keelgat. "Heel vervelend dat je fracties de bosjes in stuurt met zulke belangrijke onderwerpen. Dit hoort gewoon openbaar te zijn. Het achterhouden van informatie lijkt een centraal thema binnen het college te worden."

De fractievoorzitter ziet weinig in de tijdelijke oplossing om statushouders onderdak te bieden voor een jaar. "Deze mensen hebben ook gewoon recht op een vast onderkomen. Zo blijf je steeds met die statushouders zeulen."

Gebroken belofte

Kloos vindt dat Alkmaar met een eventuele toezegging de eerder gemaakte belofte aan buurtbewoners breekt. "Er is destijds beloofd om geen asielzoekers meer in de buurt op te vangen en belofte maakt schuld." Dat het ditmaal statushouders betreft, maakt volgens de fractievoorzitter voor omwonenden geen verschil.

Krappe meerderheid

Binnen de gemeente is de raad nog altijd verdeeld over het verzoek. "Er is nu een krappe meerderheid voor het voorstel. OPA en de VVD zijn tegen. GroenLinks, PvdA en D66 zijn voor. Het ligt heel genuanceerd."

Tijdens de raadsvergadering van morgenavond hoopt Kloos de brief alsnog in te mogen zien. "In december en januari heb ik al vragen gesteld over de houding van het college naar statushouders. Transparantie is noodzakelijk, desnoods onder druk."

Interpellatie

Indien het college opnieuw weigert de inhoud openbaar te maken, zal de OPA-fractie zich beroepen op het Recht van interpellatie, en een spoeddebat aanvragen.

COA-woordvoerder Alet Bouwmeester laat weten zich niet te willen mengen in de politieke besluitvorming en kan verder geen uitspraken doen. "Geen idee waarom dit niet wordt gedeeld met de fracties, maar het is aan het college zelf om hier uitspraken over te doen."

NH Nieuws heeft vorige week een verzoek gedaan tot inzage in de brief aan het COA, maar kreeg daar vanuit het college ook geen toestemming voor.