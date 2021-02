Veel sneeuw in de provincie, geen treinverkeer tot 10.00 uur

Tot 10.00 uur rijden er geen treinen in Nederland vanwege het strenge winterweer en het toenemende aantal storingen op het spoor. De NS meldt dat het de bedoeling is om daarna geleidelijk treinen in te zetten.

Op verschillende plekken in het land rijden de komende uren ook geen bussen, trams en metro's. In de Zaanstreek worden de bussen vanwege de sneeuwval en de gladheid binnengehouden, zegt het vervoersbedrijf Connexxion. Ook in de regio Amstelland en in de regio's Haarlem en IJmond is de dienstregeling onderbroken. Het GVB in Amsterdam laat weten dat metro's 51 en 53 niet rijden.

Sneeuwballengevecht

Maar de sneeuwjacht en snijdende kou mag de pret voor velen niet drukken. Zo vond vannacht een eerste sneeuwballengevecht plaats tussen politie en voorbijgangers op de Dam in Amsterdam.

