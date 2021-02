Her en der maatregelen om corona-kater door sneeuwpret te voorkomen

NOORD-HOLLAND - Met de naderende sneeuw in het vooruitzicht, worden her en der in de provincie maatregelen genomen om al te grote drukte te voorkomen. Met een pak sneeuw klinkt het aanlokkelijk om de natuur in te gaan, maar als we massaal naar dezelfde plekken toegaan, spelen we het coronavirus in de kaart en is de lockdown mogelijk voor niks geweest, zo is de gedachte.