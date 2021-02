Morgen code rood van kracht vanwege sneeuwjacht: dit zijn de gevolgen

NOORD-HOLLAND - Was er tot nu sprake van code oranje, inmiddels heeft KNMI het weeralarm voor morgen bijgesteld naar code rood. Niet alleen valt er uitzonderlijk veel sneeuw, ook waait het hard, waardoor sneeuwjacht ontstaat. Daardoor is het zicht slecht en zakt de gevoelstemperatuur ver onder nul.

Het KNMI meldt dat storm Darcy verantwoordelijk is voor de weersomstandigheden. Op de meeste plaatsen in Noord-Holland valt vanaf vannacht zo'n tien centimeter sneeuw, is de verwachting. Boven het IJsselmeer komen zware windstoten van 75 à 90 km p/u voor.

NH Nieuws zoekt uit wat het hoogste weeralarm betekent voor onder meer transport, corona-testlocaties en vaccinatielocaties.

Corona

De eerste sneeuw van betekenis in ruim tien jaar tijd valt uitgerekend tijdens de coronacrisis, wat betekent dat ook het testen en het vaccineren eronder zullen lijden.

Eerder vanmiddag werd al duidelijk dat de GGD Hollands Noorden alle test- en vaccinatielocaties morgen gesloten houdt, maar inmiddels is duidelijk dat alle test- en priklocaties morgen een dag dicht blijven.

"Mensen met een afspraak worden vandaag geïnformeerd", aldus Harry Katstra, woordvoerder van de GGD Hollands Noorden.

Vervoer

Wie vannacht niet om dringende redenen de weg op moet, wordt aangeraden om vooral thuis te blijven. Door de harde wind in combinatie met sneeuwval ontstaat sneeuwjacht, wat het zicht ernstig kan beperken. Bovendien kan het door ijzel en aangevroren sneeuw zeer glad worden.

De NS kondigde eerder al aan dit weekend een winterdienstregeling te hanteren. Door op voorhand minder treinen in te zetten, kunnen de NS en ProRail eventuele problemen op het spoor sneller verhelpen en reizigers 'een veilige en betrouwbare reis bieden'.

Op de trajecten Amsterdam-Centraal - Den Haag-Centraal, Nijmegen-Utrecht-Schiphol Airport en Alkmaar - Amsterdam-Centraal rijden minder intercity's. Op de trajecten Amsterdam Centraal-Schiphol Airport, Haarlem-Leiden Centraal rijden minder sprinters. Wel zegt de NS ervoor te zorgen dat er overal minimaal twee treinen per uur rijden, al wordt iedereen aangeraden voor de meeste actuele informatie de app te raadplegen.

Connexxion past haar dienstregeling vooralsnog niet aan, zo laat een woordvoerder weten. "We nemen pas maatregelen als de veiligheid voor reizigers en chauffeurs niet meer gewaarborgd kan worden."

Schiphol laat weten zich voor te bereiden op de verwachte weersomstandigheden. Zo staat de sneeuwvloot - bestaande uit sneeuwschuivers - klaar om de start- en landingsbanen sneeuwvrij te maken. KLM zegt nog geen vluchten te hebben geannuleerd, maar verwacht wel dat vluchten vertraging kunnen oplopen omdat de vliegtuigen voor vertrek ijsvrij gemaakt moeten worden.

Dit bericht wordt vanmiddag gedurende enige tijd aangevuld.