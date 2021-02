Carnavalsverenigingen hopen feest levend te houden met alternatieven

NOORD-HOLLAND - Meerdere carnavalsverenigingen proberen via online polonaises, een TikTok-challenge en een digitale bingo er alles aan te doen toch nog in deze tijd te kunnen feesten. "Je probeert het zo ook een beetje levend te houden", zegt Stefan den Braber van de Helderse carnavalsvereniging de Krabbetukkers.

Carnaval was vorig jaar een van de laatste feesten die nog op reguliere wijze doorging in onze provincie. "Stiekem hadden we gehoopt dat het ook weer het eerste feest zou zijn dat zou doorgaan", zegt Stefan den Braber van carnavalsvereniging de Krabbetukkers, "maar helaas. Het is wel heel zuur, want je leeft hier met de andere leden het hele jaar naartoe en nu valt alles weg. Vrijwel alles is stopgezet, dus het is nu bijzonder rustig als lid van de carnavalsvereniging."

Carnaval in Zwaag

Waar andere West-Friese dorpen uitleven naar de kermis, is Zwaag een vreemde eend in de bijt. Bij Zwagers draait het om carnaval. Het feest houdt het dorp maandenlang in z'n greep. Er zijn tientallen carnavalsgroepen in Zwaag: vriendengroepen, van jong tot oud, die samen in de schuur aan een praalwagen bouwen. "Het is een heel groot gemis, voor de jeugd met name", vertelt Robèr Gitzels in de rol van Prins Roberto. "Die beginnen ver voor het nieuwe jaar al te bouwen aan de nieuwe wagens. Dat is echt een sociaal gebeuren voor Zwaag."

Alternatieven

Hoewel de carnavalsvereniging in Sint-Maarten begonnen was met de voorbereidingen, werd al vroeg besloten om in februari 2021 geen carnavalsfeesten te organiseren. Vanwege de coronacrisis was er 'onvoldoende zekerheid'. Toch probeert de vereniging er het beste van te maken. Er is daarom net als altijd een 'Knorrenglossy' uitgegeven en in aanloop naar het carnavalsweekend van 18 februari zijn een aantal digitale activiteiten bedacht. Zo is er een online loterij, een bingo, kunnen de kinderen speuren naar biggetjes achter de ramen en is er een kleurwedstrijd. Ook is er een TikTok-challenge opgezet, degene die het best de danspasjes kan nadoen wint een prijs.

In Den Helder zijn digitale feestjes georganiseerd. Carnavalsvereniging De Krabbetukkers wil de grootste online polonaise houden: iedereen mocht een foto van zichzelf maken in polonaisehouding en die insturen.

Ook in Zwaag is er dit jaar een alternatief programma. Bij partycentrum De Witte Valk (tijdens carnaval De Leuttempel genoemd) staat een greenscreen op het podium. Dat is het decor van een online carnaval. Vanuit daar organiseert de Raad van elf onder andere een carnavalspubquiz, digitale kinderoptocht en de Masked Singer. Veelal zijn de activiteiten van tevoren opgenomen.

Of het online programma in Zwaag het originele carnavalsfeest kan evenaren? "Nee", antwoordt Bernd Laan. Hij is voorzitter van Het Masker, de Zwaagse carnavalsvereniging die in 1966 werd opgericht. "Nee, kort en bondig. Nee. Normaal zit je met grote groepen gezellig bij elkaar", schetst hij het carnavalsweekend. "Je kijkt naar de optocht. Je gaat naar buiten, je gaat naar binnen. Je beleeft carnaval op een heel andere manier."