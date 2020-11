Het blijft stil in Naarden: geen groot feest, maar 'gewone' werkdag voor carnavallers

NAARDEN - De voorbereidingen voor het 55-jarig jubileum van carnavalsvereniging de Vestingnarren in Naarden waren in volle gang. Het zou allemaal nogal spectaculair worden, vandaag om 11:11 uur. Maar helaas, het gaat niet door. Reden: het coronavirus. De Naarder carnavallers zijn vandaag dus 'gewoon' aan het werk. "We werken al 14 jaar niet op deze dag", zegt Erik van Herwijnen van de carnavalsvereniging.

Dat carnaval ook in 't Gooi leeft, bewijst Naarden elk jaar weer. De stad wordt omgedoopt tot Wallegat met een prachtige feestweek inclusief optocht. Traditioneel is op 11 november om 11.11 uur de start van het carnavalseizoen. "Dan zouden we normaal een groot feest houden", vertelt Erik.

Zo'n zeventig mensen van de Vestingnarren komen dan bij elkaar en na een kopje koffie wordt het biervat aangesloten. Dan wordt er onder het genot van optredens van verschillende artiesten gespeculeerd over wie dit jaar de prins zou zijn. Maar vandaag is iedereen gewoon aan het werk. "Vanochtend heeft iedereen in de app elkaar een prettige dag gewenst", vertelt Erik. "Sommigen zeggen 'we werken al 14 jaar niet op deze dag'. Het had goed voor de economie geweest als we ons vaste restaurant De Doelen op stelten gezet hadden en daar een feestje gebouwd hadden."

Spektakel

Dit jaar zouden ze hun 55-jarig jubileum vieren met een groot spektakel. "Maar de plannen zijn amper ontwikkeld en in de ijskast gezet voor volgend jaar."

De vereniging beschouwt dit als een verloren seizoen, want ze vinden het zonde van het jubileum om op het laatst nog van alles in elkaar te flansen als het toch opeens blijkt te kunnen. "Dus mocht de optocht er in februari toch komen, dan gaat dat onder het mom van het 54,5-jarig bestaan en dan wordt volgend jaar alsnog het 55-jarig jubileum gevierd", weet Erik.

Wie heimwee heeft naar carnaval, bekijk hier de beelden van vorig jaar: