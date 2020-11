Carnavalsoptocht in Zwaag gaat komend jaar niet door

ZWAAG - Het was nog even spannend, maar carnavalsvereniging Het Masker heeft vanavond bekendgemaakt dat de optocht volgend jaar niet door zal gaan. Ook de kinderoptocht gaat niet door.

Eric Bot van de carnavalsvereniging belooft dat het carnaval niet geruisloos voorbij zal gaan: "We hebben wel ideeën, maar die moeten we nog verder uitwerken." Hij vindt het jammer dat de optocht niet door kan gaan, dat is in al die jaren nog niet eerder gebeurd, maar weet dat het de juiste beslissing is. "Er komen bij goed weer tussen de veertig en vijftigduizend mensen, die zouden dan 1,5 meter afstand moeten houden."

Wagenbouwers

Vanavond heeft de vereniging de nieuwe Prins Carnaval bekend gemaakt bij een digitale uitreiking. Meestal beginnen de wagenbouwers kort daarop met het bouwen van de wagens voor de optocht. "Anderhalve meter afstand houden is moeilijk bij het bouwen van de wagens en we willen niet faciliteren dat mensen zich niet aan de regels houden."

"We hebben ook nog even gedacht aan een doorstroomlocatie, maar ook daarvoor moeten wagens gebouwd worden, dus dat kon helaas ook niet."

Ideeën

Eric vertelt dat er wel ideeën zijn, maar daar kan hij nog niets over kwijt. Hij ziet in ieder geval online veel mogelijkheden. Op 19 december houd de vereniging de Masker Quiz ook online, net als de uitreiking van vanavond. In het carnavalsweekend zullen er ook offline dingen worden gepland. "De ideeën moeten nog worden uitgewerkt en we maken het zo dat het met de huidige regels georganiseerd kan worden, versoepelen kan altijd nog als de regels het toelaten."