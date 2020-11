Bekendmaking Prins Carnaval in Zwaag gaat dit jaar digitaal door

ZWAAG - Op de elfde van de elfde om elf over elf vindt in de carnavalsregio's traditiegetrouw de onthulling van Prins Carnaval plaats: hèt startschot voor het carnavalsseizoen. De Westfriese organisatoren zijn wat eigenwijs en bij de carnavalsvereniging in Zwaag gebeurt dit hier pas aanstaande zaterdag, maar wel met een thuis-blijf-editie.

"Normaal gesproken is de zaal versierd en staat er een bandje op het podium", memoreert Eric Bot van Carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag. "De prinsbekendmaking is echt de start van het carnavalsseizoen: met een act worden de nieuwe prins carnaval en zijn hofdames bekendgemaakt."

Dit jaar gaat dat anders. "Via onze website is de bekendmaking van de prins live te volgen. Vanaf 20.30 uur laten we beelden van vorig jaar zien om in de sfeer te komen en om 21:00 start de bekendmaking", vertelt Bot. Zelfs aan een natje en een droogje is gedacht. De carnavalsfeesten vinden altijd plaats in De Witte Valk in Zwaag, maar die loopt door de horecasluiting de inkomsten mis. "Bij de Witte Valk kun je een Borreltas kopen, zodat je toch op de nieuwe prins kan proosten."

Gaat de optocht door?

Na de bekendmaking van de prins, staat er nog een belangrijke bekendmaking op het programma, vertelt Bot. Want ook al heeft de carnavalsvereniging eerder aangekondigd dat carnaval gewoon doorgaat, hoe de optocht vormgegeven wordt is nog onzeker. "Normaal gesproken starten de bouwgroepen na de prinsbekendmaking met het bouwen, we willen hen dus aanstaande zaterdag ook duidelijkheid geven over of de optocht doorgaat of niet."