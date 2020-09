Carnaval in Zwaag gaat komend jaar ondanks alle maatregelen door

ZWAAG - "Het carnaval in Zwaag gaat komend jaar door, net als Kerst en Oud en Nieuw doorgaan", zegt Eric Bot van carnavalsvereniging Het Masker uit Zwaag. Binnenkort gaan de leden van de vereniging met elkaar bespreken wat de plannen voor het komende jaar zijn, maar dat er in Zwaag carnaval wordt gevierd staat als een paal boven water.

De carnavalsvereniging gaat de voorbereiding van het feest volgend jaar gefaseerd plannen. Binnenkort start de fase één: de bekendmaking van de nieuwe Prins Carnaval. "We kijken van moment tot moment wat er mogelijk is, in de chronologische volgorde van carnaval. Het is een andere manier van werken dan we gewend zijn, maar we gooien de handdoek niet in de ring", aldus Eric. "We gaan kijken wat we allemaal wel en niet kunnen doen."

Het carnavalsfeest werd vorig jaar op de reguliere manier gehouden, omdat er in Nederland destijds nog niet echt sprake was van corona in Nederland. Hoe de vlag er komend jaar bij hangt, wordt afwachten voor de caranavalsvereniging.

Flexibel en dynamisch

"Binnenkort hebben we ook weer overleg met De Witte Valk in Zwaag", aldus Eric. "Normaal heb je een draaiboek waar je uit kan werken, maar corona komt daar niet in voor. We moeten flexibel en dynamisch omgaan met de maatregelen die op dat moment gelden."

Het carnaval in Zwaag staat volgend jaar gepland op 13, 14 en 15 februari. Eric laat weten dat de vereniging een positieve houding heeft voor het carnavalsfeest van komend jaar. Op de website van de carnavalsverening houden ze iedereen de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.