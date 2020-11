Carnaval in Zwaag: wie wordt de eerste Prins Cor-ona?

ZWAAG - Wordt het Cor Deun, Cor Peerdeman, Co Bransen of toch Corrie Karsten? Één ding is zeker, de naam van de nieuwe Prins Carnaval in Zwaag begint in ieder geval met de letters C en O. Vanavond maakt carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag online bekend wie zich de nieuwe Prins Carnaval voor 2021 mag noemen.

Met een poll op de website van carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag kun je meedenken over de nieuwe Prins Carnaval. Wat opvalt is dat de namen van alle opties beginnen met de letters C en O. De nieuwe Prins Carnaval zou vanavond dus zomaar omgedoopt kunnen worden tot Prins Cor-ona de eerste.

In september maakte de grootste carnavalsvereniging van Zwaag bekend dat het feest van volgend jaar 'hoe dan ook' door zou blijven gaan. Vanavond maakt Het Masker bekend wie zich de nieuwe Prins Carnaval van 2021 mag noemen, via een livestream. "We weten dat er momenteel niet veel kan en mag, dus zijn we druk bezig geweest om creatieve oplossingen te bedenken", aldus Eric Bot van carnavalsvereniging Het Masker tegen WEEFF.

"We willen niet niks doen", zegt Bot. "Dus hebben we online een programma in elkaar gezet om het seizoen in te luiden." De livestream begint vanavond om 20.30 uur, waarna om 21.00 uur de voorzitter en adjudant van Het Masker iedereen mee gaan nemen in de zoektocht naar een nieuwe Prins Carnaval.

Alternatieven voor februari

Eric vertelt aan WEEFF dat er druk wordt nagedacht over het carnavalsfeest van volgend jaar. Momenteel is nog niet duidelijk welke maatregelen er dan zullen gelden, en wat dat in gaat houden voor de carnavalsvereniging en het feest dat zij willen houden.

"We hebben op dit moment alternatieven in de pen die we nog gaan uitwerken", vertelt Eric. "Daarbij houden we rekening met de maatregelen die nu gelden. Het is voor ons dan makkelijker om straks op te schalen als dat weer kan, in plaats van af te schalen en mensen teleur te moeten stellen."

Jubileumjaar

Carnavalsvereniging Het Masker zou aankomend jaar een groots jubileum hebben, omdat de vereniging dan 55 jaar bestaat. De organisatie heeft besloten om dat jubileum met een jaar uit te stellen, waardoor dit jaar het 54,5 jarig jubileum wordt gehouden.

"Zo'n jubileumjaar wil je groots vieren, en niet half", zegt Eric. "We kunnen wel bij de pakken neer gaan zitten, maar dat is niet aan ons besteed. We moeten op dit moment omgaan met de situatie waarin we nu zitten. In ieder geval willen we het carnavalsfeest door laten gaan."

In de onderstaande video maakte carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag eerder bekend wat zij de komende carnavalsperiode gaan doen: