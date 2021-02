Tactische zet trainer Wim Jonk leidt tot bijzonder succes FC Volendam

DEVENTER - Het was een bijzondere avond in Deventer waar FC Volendam met 3-1 won van Go Ahead Eagles. De thuisploeg was in gedachte bij het familieleed dat keeper Mitchel Michaelis is overkomen. FC Volendam moest een half elftal missen, maar wist uiteindelijk in een 5-3-2 systeem de overwinning uit het vuur te slepen.

Nordin Bakker keerde tegen GA Eagles terug onder de lat - NH Sport/Edward Dekker

Bakker keerde voor het eerst terug onder de lat, nadat hij zijn plek door een blessure kwijt was geraakt aan Joey Roggeveen. De gelijkmaker van Go Ahead - een schot in de korte hoek - trok hij zich aan. "Die moet ik gewoon hebben, zeker weten" Maar in de 75e minuut voorkwam hij met zijn uitgestoken been dat Go Ahead op voorsprong kwam. "Ja dat was belangrijk, ja. En dan is het lekker dat je daarna gelijk de 1-2 maakt." In Deventer werd rondom de wedstrijd veel aandacht besteed aan het overlijden van het zoontje van keeper Mitchel Michaelis. De huidige doelman van de thuisploeg maakte tot afgelopen zomer deel uit van de selectie van FC Volendam. Ook zijn voormalig ploeggenoten leven mee met het leed dat de doelman en zijn vriendin is overkomen. Tekst gaat verder onder de video

Quote "Mitchel is een vriend van ons. Het is keihard ingeslagen" FC Volendam-keeper Nordin Bakker

Ander systeem Trainer Wim Jonk had flink zitten puzzelen in de aanloop naar het duel met Go Ahead. Met succes, want met de vijfmans achterhoede wisten de Deventenaren lange tijd geen raad. "Het is een goeie teamprestatie", zegt Jonk tevreden. "Je kijkt naar de kracht van de tegenstander en naar de spelers die je tot je beschikking hebt." Volgens de Volendammer is het ook niet per definitie een verdedigende tactiek. "Het is niet vijf verdedigers. Het is een vrij offensieve speelwijze, omdat je back op back doorgaat. Het is timing. Je staat ook gedeeltes gewoon één op één achterop." Tekst gaat verder onder de video

Quote "Het is een vrij offensieve speelwijze" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Wim Jonk roemt de teamprestatie van FC Volendam - NH Sport/FC Volendam

Jonk reageerde na de wedstrijd in Deventer ook nog op het plotselinge vertrek van Nick Doodeman. De topscorer trainde maandag nog gewoon mee en zou aanvankelijk komende zomer overstappen naar SC Cambuur. Gistermiddag werd besloten tot een verkoop per direct. Daardoor incasseren de Volendammers een transfersom waarvan de hoogte niet bekend is gemaakt. Is dat geld dan belangrijker dan de ambitie om te promoveren? Jonk geeft in onderstaande video tekst en uitleg.

Wim Jonk over de verkoop van Nick Doodeman - NH Sport/Edward Dekker