Nick Doodeman alsnog per direct van FC Volendam naar Cambuur

VOLENDAM - SC Cambuur heeft maandagavond bekend gemaakt dat Nick Doodeman alsnog per direct de overstap maakt van FC Volendam naar Leeuwarden. De 24-jarige vleugelaanvaller zou in eerste instantie pas aankomende zomer naar Friesland vertrekken.

Vorige week woensdag werd al bekend dat Doodeman tot 2023 heeft getekend in Leeuwarden. Doodeman maakt dit seizoen indruk in de eerste divisie met acht doelpunten en tien assists in twintig wedstrijden.

Doodeman hoort met Kevin Visser tot de oudgedienden in de selectie van FC Volendam. In 2017 kwam hij over van Jong AZ. In de seizoenen die volgden kwam hij tot 126 wedstrijden en 26 doelpunten. Doordat hij ook menig doelpunt voorbereidde, verwierf hij de bijnaam van 'assistenkoning'.

'Prima aanbod'

Jasper van Leeuwen, technisch directeur van FC Volendam, lichte op de clubwebsite toe hoe de overgang tot stand is gekomen. "Zoals bekend heeft Nick vorige week getekend bij Cambuur voor komende zomer. Nadien bleek dat Cambuur Nick erg graag per direct al wilde overnemen. Ook Nick heeft aangegeven dat hij dit het liefste wilde, terwijl het voor ons belangrijk is dat onze spelers zich volledig focussen op FC Volendam. Uiteindelijk heeft Cambuur vandaag een prima aanbod gedaan, zeker gezien de contractuele situatie”, aldus Van Leeuwen.