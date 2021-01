Voetballer Nick Doodeman support Cambuur: "Ik wil de eredivisie in"

VOLENDAM - Buitenspeler Nick Doodeman is bezig aan zijn laatste maanden bij FC Volendam. Woensdag werd bekend dat hij na dit seizoen de overstap maakt naar SC Cambuur. De Noord-Hollander is de komende tijd een beetje supporter van de Friezen, die strijden om promotie: "Je gaat het natuurlijk wel iets anders volgen."

"Het speelde al iets langer", zegt Doodeman, dit seizoen goed voor tien assists en acht doelpunten, over zijn transfer. "Zij belden eigenlijk vrijwel direct toen dat kon en mocht. En het gevoel was meteen goed."

Op vrijdag 2 april speelt FC Volendam thuis tegen Cambuur. "Dat zal een aparte wedstrijd zijn. Op dat moment is het aan de trainer om te beslissen wat we dan gaan doen. Of ik wel of niet ga spelen. Ik weet niet hoe het op dat moment voelt. Dat moeten we op dat moment even aankijken. Stel, je zou een goal maken waardoor Volendam wint en Cambuur promoveert daardoor niet. Dat zou heel apart zijn."

Cambuur deelt de koppositie momenteel met Almere City. De nummers één en twee promoveren. "Zij willen natuurlijk heel graag de eredivisie in. En daar ook blijven. Ik hoop dat ze het gaan halen en dat ik daarna mijn steentje bij kan dragen", vervolgt Doodeman. "Als ze de eredivisie niet halen, zou dat wel een teleurstelling zijn natuurlijk. Maar goed, dat is ook een beetje een gokje vanuit onze kant."

"AZ is een club die altijd in mijn hart zit. Dat zou wel het perfecte plaatje zijn"

Doodeman hoopt via Cambuur door te groeien. "Ik wil mezelf zo goed mogelijk blijven ontwikkelen. Zoals ik de laatste jaren heb gedaan. En dan hoop ik nog wel een stapje omhoog te maken vanuit daar. Veel assists geven, goals maken en dan moet het gaan lukken." Hij komt uit de jeugd van AZ, dus dat is een mooi doel. "AZ is een club die altijd in mijn hart zit, omdat ik daar heel de jeugdopleiding gespeeld heb. Dat zou wel het perfecte plaatje zijn, maar ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren."

Coronatest zondagavond gevonden

Afgelopen zondag kon hij niet spelen tegen De Graafschap, omdat zijn coronatest was kwijtgeraakt. "Die is zondagavond teruggevonden. En ik was negatief. Op de een of andere manier is die test in het lab zoekgeraakt. Daar doe je dan helaas niks meer aan", aldus Doodeman.