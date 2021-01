Nick Doodeman maakt na dit seizoen stap van FC Volendam naar SC Cambuur

Doodeman hoort met Kevin Visser tot de oudgedienden in de selectie van FC Volendam. In 2017 kwam hij over van Jong AZ. In de seizoenen die volgden kwam hij tot 126 wedstrijden en 26 doelpunten. Doordat hij ook menig doelpunt voorbereidde, verwierf hij de bijnaam van 'assistenkoning'. Dit seizoen scoorde hij acht goals en bereidde hij tien treffers voor.

Transfervrij

De koploper in de de eerste divisie kan de 24-jarige Doodeman transfervrij overnemen, omdat zijn contract deze zomer afloopt. Eerder gaf de voetballer in een gesprek met NH Sport al aan nog graag een keer de stap omhoog te willen maken.

"Na vier seizoenen ben ik toe aan iets nieuws, een frisse uitdaging. Maar zolang ik het shirt van FC Volendam draag zal ik alles geven voor de club", zegt Doodeman woensdagochtend in een eerste reactie op de website van FC Volendam. Vrijdag 2 april staat Doodeman met FC Volendam in eigen stadion tegenover zijn toekomstige club.