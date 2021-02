Alternatief FC Volendam boekt knappe zege bij Go Ahead Eagles

DEVENTER - FC Volendam heeft dinsdagavond de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles winnend afgesloten. De zondag wegens de vorst afgelaste wedstrijd eindigde in 1-3.

Beide ploegen kwamen onder de klanken van You'll never walk alone het veld op. De spelers droegen special shirts om keeper Mitchel Michaelis en zijn vriendin Jenn een hart onder de riem te steken. Hun zoontje Jax is begin deze week overleden.

Half elftal afwezigen

Na een minuut stilte ging de bal rollen in De Adelaarshorst. Trainer Wim Jonk stelde een geïmproviseerd elftal. Naast de net getransfereerde Nick Doodeman ontbraken liefst zes spelers: Roggeveen, Tol, Van de Ven, Kaars, Betti en Panka. Daardoor keerden onder meer keeper Nordin Bakker en linksback Dean James terug in de basis. Opvallend was ook dat FC Volendam met vijf man achterin speelde.

Het plan van Jonk pakte in de eerste helft goed uit. Go Ahead werd nauwelijks gevaarlijk en Volendam was de bovenliggende partij. Na goed storend werk van Samuel Mulattieri zette Boy Deul in de 40e minuut de verdiende 0-1 op het scorebord. Voor de aanvoerder zijn zevende doelpunt van het seizoen.

Tweede helft

Het kwartiertje pauze deed FC Volendam duidelijk geen goed. Go Ahead pakte het initiatief en meldde zich nadrukkelijk in het strafschopgebied van de FC. Nadat oud-Ajacied Sam Hendriks naast had gekopt, was het in de 64e minuut raak. Wout Droste schoot de bal overtuigend langs keeper Bakker in het doel: 1-1.

Bij de eerste de beste kans van FC Volendam in de tweede helft was het gelijk raak. Keeper Nordin Bakker verrichte eerst een uitstekende redding toen hij invaller Giannis Botos op zich af zag komen. In de counter sloeg Mulattieri met een kopbal dodelijk effectief toe: 1-2.

